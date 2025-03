Le PSG devant l’OL, Deschamps fait pencher la balance

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Désiré Doué a alimenté une statistique flatteuse pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est devenu le principal réservoir des Bleus depuis la nomination du sélectionneur Didier Deschamps en 2012.

Désiré Doué n’a pas manqué ses débuts en équipe de France. Convoqué pour la première fois, le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain a remplacé son coéquipier Bradley Barcola à la 66e minute du quart retour de Ligue des Nations contre la Croatie (2-0, 5-4 tab) dimanche. Une apparition remarquée puisque l’ancien joueur du Stade Rennais, fidèle à lui-même, s’est montré entreprenant balle au pied. Sa percussion et son tir au but réussi ont plu au sélectionneur Didier Deschamps.

Doué, le 18e Parisien de Deschamps

« Je savais ce qu’il était capable de faire avec son club et sur ce que je l'ai vu faire toute la semaine sur et en dehors du terrain. Surtout qu’il ne change pas, a commenté le coach des Bleus. Il a vraiment tout, des qualités footballistiques, il a 19 ans, il est mature et tout est bien cadré mais ce n’est pas étonnant. Beaucoup de jeunes joueurs français arrivent tôt et sont dans le milieu professionnel. Il a connu sa première sélection à 19 ans, tant mieux pour lui. Il a aussi marqué son tir au but. »

Une fois de plus, Didier Deschamps ne regrette pas d’avoir pioché au Paris Saint-Germain. Depuis sa nomination en 2012, celui qui avait succédé à Laurent Blanc a convoqué 18 joueurs évoluant au club de la capitale. Le pensionnaire du Parc des Princes devient le principal réservoir du Bayonnais devant l’Olympique Lyonnais (17). A noter aussi que le PSG détient le plus de sélections cumulées (285) sous les ordres de l’actuel sélectionneur tricolore. Les Parisiens devancent le Real Madrid (185) dans ce domaine.

Les 18 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps au PSG : Kylian Mbappé, Blaise Matuidi, Presnel Kimpembe, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Yohan Cabaye, Bradley Barcola, Layvin Kurzawa, Mamadou Sakho, Jérémy Ménez, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Christophe Jallet, Lucas Hernandez, Alphonse Areola, Clément Chantôme, Désiré Doué.