La Juventus fait un sale coup au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a des vues sur Jonathan David pour le renfort d'un vrai avant-centre cet été. Mais la Juventus, qui va renvoyer Randal Kolo-Muani à Paris, prend les devants.

Le PSG a consenti un énorme effort pour prêter Randal Kolo-Muani à la Juventus Turin cet hiver. Inutilisé par Luis Enrique, l’attaquant français avait bien compris le message de ses dirigeants et avait accepté de partir à contre-coeur. La formation italienne s’était présenté avec un prêt sans option d’achat, ce qui n’est pas évident pour un joueur avec une telle valeur marchande. Mais, conscient qu’il fallait un peu dégraisser et ne pas laisser un attaquant international sans temps de jeu, Nasser Al-Khelaïfi a accepté de laisser « RKM » filer vers Turin. Le club piémontais avait même laissé entendre qu’un nouveau prêt pourrait être mis sur pied, cette fois-ci avec une option d’achat pour montrer qu’il n’y avait aucune mauvaise volonté dans ce deal. Des paroles qui ne vont probablement pas être suivies d’actes si les choses se déroulent telle que la presse italienne l’évoque ce mardi.

La Juventus renvoie Kolo Muani au PSG pour se payer David

📋 La lista dei convocati da Mister Igor Tudor per la prima gara da allenatore in ⚪️⚫️✍🏻 #JuveGenoa



Powered by Azimut pic.twitter.com/R9vNRq2cbP — JuventusFC (@juventusfc) March 29, 2025

En effet, la Juventus Turin n’a pas spécialement l’intention d’acheter Kolo-Muani cet été ou en 2026, et préfèrera garder son argent pour trouver mieux. En effet, Tuttosport annonce que les « bianconeri » veulent mettre leur argent sur Jonathan David, un joueur que le PSG ambitionne de recruter en raison de son profil qui séduit Luis Enrique et son coût gratuit. Gratuit, le mot est toutefois fort puisqu’entre son salaire, sa prime à la signature et les commissions, faire venir le Canadien couterait plus de 30 millions d’euros. Cela reste moins cher que de négocier un gros transfert avec le LOSC. Mais le Paris SG pourrait donc bien voir la Juventus arriver avec de grosses ambitions et des moyens financiers renforcés, de la place dans son effectif et dans sa masse salariale vu que Kolo-Muani aura été renvoyé à Paris.

Un élément qui va peser sur l’avenir de Jonathan David, qui a déjà fait savoir qu’il allait prendre son temps pour choisir, et s’orienter vers le projet financier et aussi sportif qui lui conviendrait le mieux. Cela veut dire des garanties possibles au niveau du temps de jeu. Et le PSG l’a montré par le passé, ce n’est pas parce qu’il lâche des dizaines de millions pour ses attaquants comme Gonçalo Ramos ou Randal Kolo-Muani, que du temps de jeu est assuré.