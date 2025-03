PSG ‍: Donnarumma veut partir, c'est la bombe du mercato ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En discussions avec le PSG pour une prolongation de son contrat, Gianluigi Donnarumma serait finalement favorable à un retour en Italie selon la presse transalpine.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma est en discussions avec le club de la capitale et un accord est espéré rapidement pour une prolongation. L’international italien a exprimé depuis plusieurs semaines son désir de s’inscrire dans la durée au PSG, mais les discussions ont traîné en longueur, notamment après son match aller raté contre Liverpool. Une situation qui a réveillé l’intérêt de plusieurs géants européens, dont le Bayern Munich et surtout l’Inter Milan. Le champion d’Italie en titre est à l’affût pour récupérer « Gigio » Donnarumma, dans le cas où sa prolongation avec le Paris SG viendrait à tomber à l’eau. Et le forcing du club milanais pourrait bien finir par porter ses fruits.

En effet, à en croire les informations du Corriere della Sera, Gianluigi Donnarumma est à présent plus ouvert que jamais à l'idée de rejoindre l'Inter Milan lors du prochain mercato. Il s'agirait même de son choix n°1, avant une prolongation au Paris Saint-Germain. Le média transalpin met en avant « une envie de revenir en Italie et d’évoluer professionnellement » de la part de Gianluigi Donnarumma, d’autant plus motivé à l’idée de rejoindre l’Inter qu’il y retrouverait Gianluca Spinelli, préparateur qui l’a fait grandir et qui est considéré comme une véritable pointure en Italie et plus globalement en Europe. La réaction du PSG sera à présent surveillée de près, le club parisien ayant accéléré ces derniers jours pour tenter de finaliser la prolongation de son gardien de 26 ans. Les prochaines semaines s'annoncent en tout cas mouvementées pour Donnarumma, dont on imagine déjà que l'accueil sera glacial chez les supporters de l'AC Milan, son club formateur, en cas de signature chez le rival, l'Inter.