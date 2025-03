L'Inter espionne le PSG, l'agent de Donnarumma complice

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma veut toujours prolonger. Mais pour le moment, les discussions avec ses dirigeants n’avancent pas et l’Inter Milan tente d’anticiper un éventuel divorce en fin de saison.

Attendu au tournant après son erreur à l’aller, Gianluigi Donnarumma ne pouvait pas mieux répondre. Le gardien du Paris Saint-Germain a grandement contribué à l’exploit à Liverpool (0-1, 1-4 tab) en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Un bel argument à présenter dans les discussions en cours concernant sa prolongation de contrat. Difficile de dire si sa performance héroïque suffira pour débloquer la situation. En tout cas, l’Inter Milan reste à l’affût au cas où.

L'Inter Milan veut tout savoir

Le média Calciomercato indique que les dirigeants italiens gardent contact avec Enzo Raiola, le représentant de Gianluigi Donnarumma. Les Nerazzurri souhaitent rester informés de l’évolution des négociations entre le portier et ses supérieurs, mais aussi de l’intérêt éventuel d’autres formations. En cas de désaccord persistant du côté de Paris, l’Inter Milan pourrait tenter de conclure son transfert à un an de la fin de son bail, ou négocier un deal en vue d’une arrivée libre en 2026.

Sauf qu’à l’heure actuelle, même si son agent ne parvient pas à s’entendre avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’envisage absolument pas un départ cet été. « S’il veut rester au Paris Saint-Germain ? Bien sûr, répondait son agent Enzo Raiola dans les colonnes de L’Equipe la semaine dernière. Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris. » Apparemment, la mise au point n’a pas l’air de refroidir l’Inter Milan.