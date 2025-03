Ils étaient là avant le Qatar, le PSG leur dit bravo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Journée très spéciale au Campus PSG ce samedi pour 82 amoureux du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale a organisé une cérémonie en l’honneur des abonnés historiques les plus fidèles du Paris Saint-Germain. 82 fidèles, abonnés au Parc des Princes depuis plus de 40 ans, ont été reçus par le champion de France en titre dans son centre d’entraînement pour une cérémonie en présence de Jérémy Menez, Yohan Cabaye ou encore de Pedro Miguel Pauleta. Un privilège inestimable pour ces amoureux du PSG, lesquels ont eu la chance de visiter une partie du Campus PSG et de revoir les honneurs de leur club de coeur.