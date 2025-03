« ‍Je vais tout péter ‍», l’énorme ambition de Désiré Doué

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Désiré Doué marche sur l'eau depuis quelques mois avec le PSG. Des performances qui ont convaincu Didier Deschamps de le sélectionner en équipe de France.

Le PSG a beaucoup donné l'été dernier pour convaincre Désiré Doué de signer. Le crack tricolore s'épanouit pleinement dans la capitale malgré des débuts un peu compliqués. Il faut dire qu'il n'est jamais évident de changer de monde. L'exigence au Paris Saint-Germain est très forte, qui plus est sous les ordres de Luis Enrique. L'Espagnol a été patient avec Désiré Doué et cela porte plus que jamais ses fruits. Le déclic, Doué l'a eu en Ligue des champions face à Salzbourg en inscrivant son premier but dans la compétition sous ses nouvelles couleurs. A en croire son ancien coéquipier à Rennes, Ibrahim Salah, le natif d'Angers n'a pas vraiment douté quant à ses capacités à s'imposer dans la capitale.

Doué plus que jamais confiant sur ses capacités au haut niveau

Ces dernières heures, Le Parisien a en effet fait part d'une sortie de Salah concernant Doué : « Au début de saison, je parlais avec Dez (son surnom), il n’était pas titulaire au PSG mais il m’avait dit : "Je vais l’être, tu vas voir, cette saison je vais tout péter". » Désiré Doué n'a pas menti puisqu'il a enchaîné les bonnes performances. Il devra encore le faire dans les prochaines semaines, alors que le Paris Saint-Germain est encore engagé dans toutes les compétitions. Le club de la capitale affrontera notamment Aston Villa pour une place en demi-finales de la Ligue des champions. L'occasion pour Désiré Doué de se mettre en évidence comme il l'avait déjà réalisé au tour précédent contre Liverpool. De quoi lui ouvrir les portes de l'équipe de France, avec laquelle il a connu sa première sélection contre la Croatie ce dimanche soir.