Kvaratskhelia et le PSG font exploser Naples

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au départ de Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier, Naples a fini par céder quelques mois plus tard. Résultat, le transfert de l’ailier géorgien au Paris Saint-Germain semble directement lié à la méforme des Napolitains.

Luis Enrique avait encore raison. Depuis l’été dernier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Après la signature de l’international géorgien finalement enregistrée cet hiver, force est de constater que le technicien a ciblé le bon renfort. L’ailier recruté pour 70 millions d’euros réussit des débuts intéressants dans la capitale. Autant dire que son adaptation ne remonte pas le moral du Napoli.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Longtemps opposé au départ de son ancien ailier, le club italien souffre depuis quelques semaines. L’actuel deuxième de Serie A n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs. Pour le journaliste Mimmo Cugini, il est clair que la perte de Khvicha Kvaratskhelia n’y est pas étrangère. « Je suis très surpris par l'effondrement de Naples lors des derniers matchs, a commenté le spécialiste sur TMW Radio. La blessure de David Neres et le départ de Kvaratskhelia ont certainement eu un impact, mais Naples a déjà joué 12 matchs de moins que l'Inter et c'est beaucoup. »

C'est tendu à Naples

« La relation entre l'entraîneur Antonio Conte et le président Aurelio De Laurentiis rompue après le départ de Khvicha Kvaratskhelia ? J'ai été surpris qu'après les adieux de Kvara, tous les noms des joueurs demandés par Antonio Conte aient été dévoilés, s’est étonné le journaliste. Cela ressemblait à une opération visant à détruire tous les objectifs les uns après les autres. Cet épisode a certainement laissé des traces et c'est également le cas dans le milieu napolitain. Les supporters ont été déçus qu'une équipe première au classement ait décidé de ne pas satisfaire l'entraîneur après tant de victoires et la perte du meilleur joueur. » Malgré le contexte et les mauvais résultats, Naples n’est qu’à trois points de l’Inter Milan, leader du championnat.