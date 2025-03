PSG ‍: Véronique Rabiot a la haine, un dirigeant témoigne

Dans : PSG.

Après les insultes subies lors du Classique au Parc des Princes, Véronique Rabiot a réglé ses comptes avec le Paris Saint-Germain. La mère et représentante du Marseillais Adrien Rabiot n’est pas la plus grande fan du club francilien. Ce dont la Roma s’était déjà aperçue en 2014.

Pour Véronique Rabiot, l’invitation de Complément d’enquête était une aubaine. La mère et conseillère du Marseillais Adrien Rabiot, ciblée par des supporters du Paris Saint-Germain lors du Classique, a profité du documentaire de France 2 pour régler ses comptes avec Nasser Al-Khelaïfi. Il est vrai que le clan de l’international français a de quoi détester le président du club de la capitale.

Le Qatari était effectivement à l’origine de sa mise à l’écart avant son départ libre en 2019. Entre les deux parties, la guerre avait même débuté quelques années auparavant. Dès l’été 2014, Adrien Rabiot était passé tout proche d’un transfert à la Roma pour 11 millions d’euros (hors bonus). Mais juste avant la finalisation de l’opération, Véronique Rabiot, déterminée à attendre la fin du contrat de son fils l’année suivante, avait ignoré les appels de Walter Sabatini, l’ancien directeur sportif des Giallorossi.

« Elle haïssait le PSG »

« Mon plus grand regret ? Adrien Rabiot. Et tout est de la faute de sa mère Véronique, a raconté l’Italien à La Gazzetta dello Sport. L'année d'avant (2013, ndlr), le PSG m'avait donné plus de 30 millions d'euros pour Marquinhos, je ne pouvais pas le recruter en fin de contrat. Quand elle l'a su, elle est devenue folle. Elle haïssait le PSG, mais elle voulait peut-être aussi l'argent de l'indemnité de transfert, outre les trois millions de commission. Je me rappelle que (Frédéric) Massara faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais. » Le transfert avait donc capoté et Adrien Rabiot s’était ensuite réengagé avec son club formateur.