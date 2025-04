Le PSG cible un rock suédois pour épauler Marquinhos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un défenseur central pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs profils. Les Parisiens suivent notamment les performances de l’international suédois Isak Hien, très en vue sous le maillot de l’Atalanta Bergame.

Même s’il ignore si leur collaboration se poursuivra après cet été, Luis Campos travaille activement sur le mercato du Paris Saint-Germain. Le conseiller sportif semble à la recherche d’un défenseur central droitier pour épauler voire concurrencer Marquinhos. En première partie de saison, le rôle appartenait à Milan Skriniar dont le départ en prêt à Fenerbahçe n’a pas été compensé cet hiver. L’arrivée de son successeur pourrait intervenir quelques mois plus tard si l’on en croit les dossiers énumérés depuis quelques semaines.

On sait que le club de la capitale s’intéresse aux Espagnols Dean Huijsen (19 ans, Bournemouth) et Mario Gila (24 ans, Lazio). Mais ce n’est pas tout. D’après Tuttomercatoweb, le Paris Saint-Germain a aussi un œil sur Isak Hien (26 ans). Le média transalpin affirme que le champion de France en titre suit les performances du défenseur central de l’Atalanta Bergame. A noter que l’international suédois (19 sélections) a attiré l’attention d’autres formations comme l’Atlético Madrid et l’Inter Milan.

Hien estimé à 30 ME

Les Nerazzurri ont l’avantage d’assister de près à l’évolution du joueur passé par l’Hellas Vérone, avant son départ vers la Dea en janvier 2024. Si son transfert n’avait coûté que 9 millions d’euros, sa valeur est désormais estimée à 30 millions d’euros. Dans la mesure où l’Atalanta Bergame souhaite conserver son défenseur central sous contrat jusqu’en 2028, il faudra sûrement dépasser ce montant pour arracher sa signature. La somme reste évidemment abordable pour le Paris Saint-Germain, suffisamment armé sur le plan financier pour faire craquer les dirigeants italiens. Et pour transmettre une proposition supérieure à celles de la concurrence.