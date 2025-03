Le Parc des Princes pour 38ME, le Qatar fait scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier du Parc des Princes agite l'actualité du Paris Saint-Germain. Au coeur des critiques, Anne Hidalgo a donné sa version des faits et mis en cause les dirigeants qataris.

Le PSG étudie différents dossiers pour installer son futur stade à 1 milliard d'euros, les responsables du club de la capitale ayant décidé de quitter le Parc des Princes, faute d'avoir trouvé un accord avec la mairie de Paris pour l'acheter. Si les supporters parisiens sont furieux de devoir quitter l'enceinte mythique de la Porte de Saint-Cloud, ils en veulent énormément à Anne Hidalgo, dont ils estiment qu'elle a tout fait pour empêcher le Qatar d'acheter le Parc des Princes. Cependant, invitée de C à Vous sur France 5, la maire de Paris a donné sa version des faits et a remis en cause le sérieux de l'offre du PSG pour acheter le stade, estimant qu'il aurait été scandaleux pour les habitants de Paris de céder ce bien au prix proposé par le Qatar.

Une offre de rachat de 38ME pour le Parc des Princes ?

Répondant à Mohamed Bouhafsi, qui a révélé au passage qu'elle n'avait plus sa place attitrée au Parc des Princes, Anne Hidalgo a riposté. « J’aime mon équipe, j’aime le PSG, mais vendre le Parc des Princes ce n’est pas possible car c’est un bien extrêmement important. On était rentré dans une discussion, mais je ne pouvais pas accepter une offre de vente du Parc à 38 millions d’euros. Cela spoliait les Parisiens, c’était indécent. A partir du moment où on était dans un écart de prix aussi important, il était pour moi hors de question d’accepter (...) Il y a d’autres solutions avec un bail très longue durée, mais le Parc des Princes ne peut pas passer à 80.000 personnes car techniquement ce n’est possible. J’entends ce que dit Nasser Al-Khelaifi, mais je lui ai dit que l’on ne vendrait pas, mais la place du PSG est bien au Parc des Princes. Les supporters ne sont pas d’accord pour le départ du Parc, mais ils sont plutôt d’accord qu’on ne vende pas le stade. Il faut revenir à des choses raisonnables, et le PSG a toute sa place au Parc des Princes et il y a les moyens pour qu’il y reste », a précisé Anne Hidalgo.

Les élections attendues par le PSG

Du côté du Paris Saint-Germain, les études pour partir sont toujours en cours. Et cela même si forcément, on espère que lors des élections municipales prévues dans un an, et sachant que l'actuelle maire ne se représentera pas, la nouvelle majorité aura un autre avis concernant la vente du Parc des Princes.