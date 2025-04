PSG ‍: 30 matchs de suspension pour Al Khelaïfi, il stoppe le délire

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Sanctionné de manière timide par la Ligue après les chants injurieux et les banderoles insultantes de ses supporters lors du Classique contre l’OM en mars dernier, le Paris Saint-Germain doit-il s’estimer heureux.

Alors que d’autres clubs comme Saint-Etienne, Nantes ou Marseille ont parfois écopé de matchs à huis clos à cause de débordements de leurs supporters, le club de la capitale française n’a reçu qu’une sanction mesurée mercredi devant la commission de discipline de la LFP. En mars dernier, lors de la victoire du PSG dans le Classique contre Marseille (3-1), les supporters parisiens avaient pourtant clairement dépassé les bornes avec Adrien Rabiot. Formé à Paris et aujourd’hui joueur du club ennemi, l’OM, le milieu de terrain français avait d'abord été sifflé par ses anciens ultras avant d’être insulté, lui et sa famille, via des chants et des banderoles. Tout au long de la rencontre, Rabiot a donc eu les oreilles qui ont sifflé, sans toutefois que le match ne soit stoppé par l’arbitre pour appeler les ultras au calme.

Pour ces faits, à l'heure où la lutte contre toute forme de violence autour des matchs de football veut s'intensifier, Paris n’a finalement écopé que d'un huis clos partiel pour un match de la tribune Auteuil. Face au Havre le 19 avril prochain, le Parc des Princes ne sera donc pas plein. Mais depuis mercredi soir, des voix s’élèvent pour dire que le PSG a encore une fois été bien jugé par la Ligue. Un avis pas forcément partagé par Jean-Michel Larqué, pour qui les sanctions de la LFP ne servent absolument à rien.

« Les sanctions actuelles ne servent à rien »

La sanction contre le PSG est-elle trop clémente ?



🗣️ Captain Larqué : "Ce n'est pas en filant des punitions que tu vas résoudre le problème !" #RMCLive



« À la Ligue, ils veulent enlever des points, faire des huis clos ? Mais ça ne résoudra pas les problèmes. Une sanction trop clémente pour le PSG ? Non, il n’y a pas de clémence. Il faut résoudre les problèmes autrement, surtout. Car ce n’est pas en collant des punitions et en mettant des sanctions aux clubs que tu résoudras les soucis dans les tribunes. Les sanctions sur les gens qui n’ont pas de responsabilités dans le club, ça leur fait ni chaud ni froid. Certains demandent une sanction pour Al Khelaïfi car il est responsable. Mais il peut prendre 10, 20 ou 30 matchs de suspension, il va être suspendu de quoi ? Ça va l’empêcher de faire quoi ? Les sanctions actuelles ne servent à rien », a balancé le consultant de RMC, qui pense que la Ligue doit revoir sa grille de sanctions pour enfin éradiquer les débordements dans les différents stades de Ligue 1. En commençant, pour tous les clubs, à surveiller ce qui est mis sur les banderoles de leurs propres supporters ?