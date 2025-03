Le PSG champion ‍? Aucun mérite pour Grégory Schneider

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Champion de France en puissance, le PSG a tout écrasé sur son passage cette saison. Pas de quoi faire se lever de son siège un Grégory Schneider très acerbe.

En déplacement à Saint-Etienne ce samedi, le PSG peut, en cas de circonstances favorables, être déjà sacré champion de France à deux mois de la fin de la Ligue 1. Une véritable claque pour le suspense, alors que de nombreux experts prédisaient un danger sur la première place en raison du départ de Kylian Mbappé, l’homme capable de dépasser le cap des 40 buts sur une saison. Mais sans le meilleur buteur de l’histoire du club, les joueurs parisiens ont frappé encore pus fort, grâce à la révélation Dembélé, une concentration de tous les instants, des rencontres mieux maitrisées. Luis Enrique récolte logiquement les lauriers de ces performances, mais il n’aura pas les félicitations de Grégory Schneider.

Les adversaires du PSG sont trop faibles

Ne manquez pas Saint-Étienne 🆚 Paris sur @DAZN_FR (coup d'envoi 19h).#ASSEPSG I @Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 28, 2025

Pour le journaliste de Libération, invité à s’exprimer sur le niveau du PSG en Ligue 1 sur La Chaine L’Equipe, il n’y a absolument pas de quoi s’emballer. « Les progrès c’est quelque chose de subjectif. Si on regarde la Ligue 1, on sait très bien que les équipes ne peuvent plus du tout lutter avec le PSG. Il en reste 4 ou 5 qui peuvent un petit peu les gratter le bon soir. Je trouve que tout ça reste lointain, ça rentre un peu dans leur plan de communication et je n’aime pas beaucoup ça. Je suis pas convaincu par ça, on les jugera en Ligue des Champions comme d’habitude. Dembélé progresse ? Il faut que y’ait une équipe en face, la saison dernière, les adversaires étaient plus forts », a balancé Grégory Schneider, qui ne va pas se faire des amis du côté des sympathisants du PSG. Mais c’est bien le cadet des soucis du journaliste, qui a toujours le mot qui pique quand il s’agit de devoir dire du bien du club parisien.