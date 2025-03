PSG ‍: Kompany a craqué pour Bradley Barcola

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne s'y attendait pas, mais il va être attaqué par le Bayern Munich pour Bradley Barcola. L'ancien joueur de l'OL a tapé dans l'oeil de l'entraineur bavarois.

Présent dans les tribunes du Parc des Princes pour le Classique entre le PSG et l’OM, Vincent Kompany a fait part à ses dirigeants de son désir de faire signer Bradley Barcola cet été. L’entraineur belge a envie de renforcer son attaque et il a émis, selon Bild, une liste de six joueurs. Trois évoluent en Bundesliga, et trois autres dans le reste de l’Europe. Seuls les noms de Bradley Barcola et Hugo Ekitike ont été dévoilés par le journal allemand. Le PSG ne s’attendait pas spécialement à être attaqué sur son international français, qui réalise une saison très intéressante même si sa place de titulaire n’est pas toujours assurée. L’ancien lyonnais apprécie en tout cas son temps de jeu auprès de Luis Enrique, et confirme que sa marge de progression lui permet d’ambitionner de plus grandes responsabilités pour la suite.

Le Bayern peut frapper fort financièrement

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ailier tricolore voit sa valeur marchande grimper à mesure qu’il s’installe au PSG. Acheté pour 45 millions d’euros, il vaut désormais 70 millions d’euros selon TransfertMarkt. Le club parisien n’a pour le moment jamais ouvert la porte à un tel départ, surtout que sa politique est de s’entourer de jeunes joueurs internationaux français, ce qui correspond totalement à Bradley Barcola. Le prestige du Bayern Munich n’est toutefois pas à prendre à la légère, surtout que ces dernières années, le club bavarois a su mettre le paquet pour se renforcer de façon spectaculaire. Harry Kane a signé en 2023 pour 95 millions d’euros en provenance de Tottenham, et Michael Olise a rejoint le club de Bundesliga pour 53 ME l’été dernier. Le PSG sait donc à quoi s’attendre, même si ce n’est encore jamais arrivé que le champion de France vende un joueur contre son gré dans son histoire de l’ère QSI.