Le PSG est champion, Luis Enrique ne fait pas de cinéma

Par Claude Dautel

Mathématiquement, le PSG peut être officiellement Champion de France samedi en cas de victoire face à Saint-Etienne et de défaite de l'OM à Reims. Mais Luis Enrique ne veut pas d'un suspense fictif.

Alors qu'il reste encore huit matchs à disputer dans cette saison de Ligue 1, et donc 24 points à prendre, le Paris Saint-Germain compte 19 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Le club de la capitale n'est donc plus qu'à un souffle d'un treizième titre de Champion de France, mais personne n'ose dire que la messe est dite. Enfin si. A 24 heures du déplacement de son équipe à Geoffroy-Guichard, Luis Enrique n'a pas tourné autour du pot. Pour motiver son équipe, l'entraîneur espagnol du PSG doit trouver d'autres leviers que celui du titre national et même si c'est le cas officiellement samedi soir, alors cela ne changera rien pour ses joueurs et pour la manière dont il les gère.

🎙️ Luis Enrique était en conférence de presse à la veille de #ASSEPSG. Extraits. @Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 28, 2025

« Le titre, c'est totalement anecdotique. On n'est jamais champion avant que ce soit mathématiquement acquis, mais on peut se sentir champions et on est la meilleure équipe de Ligue 1. On va utiliser ces huit derniers matches pour d'autres objectifs, être compétitifs face à tous les adversaires, avec humilité et respect, être prêt pour les trois mois qui restent, il y a la coupe de France, la Ligue des champions, où on veut être jusqu'à la fin », a confié Luis Enrique avant le rendez-vous avec les Verts dans le Chaudron.

Le PSG n'a encore rien gagné

L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas la mémoire courte et il se souvient que l'an dernier, à la même époque, le club de la capitale en était déjà au même stade, et que personne n'était aussi optimiste que cette saison. « Je me sens presque pareil que le 28 mars 2024, on était presque champions, en demi-finale de coupe de France et en quarts de Ligue des champions », a fait remarquer, avec un brin de malice, Luis Enrique, conscient qu'il sera une nouvelle fois jugé sur les performances du PSG en Ligue des champions et pas vraiment sur le classement final de la Ligue 1 où Paris peut encore rêver de finir invaincu cette saison.