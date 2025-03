PSG ‍: Luis Enrique est un géant, ce spécialiste révèle des secrets

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG va désormais entamer la dernière ligne droite d'une saison qui pourrait être historique pour le club de la capitale. Luis Enrique contrôle tout et c'est ce qui peut permettre à Paris d'être au top.

Le Paris Saint-Germain craignait énormément la pause internationale qui vient de se terminer, la possibilité de voir un joueur se blesser gravement hantant les nuits du staff parisien. Mais tout s'est bien passé pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, lesquels ont donc repris le chemin de l'entraînement avant de se déplacer samedi à Saint-Etienne. Pour Luis Enrique, il va à présent falloir gérer son effectif puisqu'en un mois, le PSG va devoir jouer huit matchs, et peut-être neuf si le club de la capitale élimine Aston Villa lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Ancien préparateur physique des Bleus, de l'OL et du Paris Saint-Germain, Alexandre Marles fait une confiance absolue dans l'entraîneur espagnol pour se sortir de ce calendrier infernal sans souci majeur. Le spécialiste a compris que Luis Enrique était un cador dans ce secteur.

Luis Enrique gère les joueurs du PSG de manière parfaite

Evoquant dans Le Parisien, la gestion du groupe parisien par Luis Enrique, Alexandre Marles cite de nombreux détails qui font la différence lorsqu'il s'agit de faire fonctionner un groupe sans trop tirer sur le physique des footballeurs. « On gagne aussi la confiance du joueur en lui montrant qu’on est à son écoute lorsqu’on lui accorde des périodes de repos nécessaires alors que les matchs s’enchaînent. Luis Enrique l’a très bien compris et le fait qu’il organise des entraînements l’après-midi, plutôt que le matin, n’est pas anodin. Cela a un impact direct sur la qualité du sommeil, cela permet de souffler mentalement. Sa gestion humaine est impeccable par rapport à la performance », explique dans un premier temps celui qui a été le préparateur physique du Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas tout.

Car pour Alexandre Marles, Luis Enrique s'implique totalement dans son travail, ce qui n'a pas été le cas de la totalité des entraîneurs avec qui il a travaillé durant sa carrière au plus haut niveau. « J’ai connu certains entraîneurs qui arrivent le lundi à l’entraînement et qui décident au jour le jour. Luis Enrique, lui, a déjà une idée de ce qu’il va faire en termes de gestion sur les dix jours à venir. Il fait les rotations au bon moment et il s’est donné les moyens de le faire, car il est dans l’anticipation. Il a trouvé un bon équilibre », confie le spécialiste. On est désormais bien loin du Luis Enrique Bashing connu jusqu'à l'automne dernier où certains journalistes et consultants remettaient en cause le travail du technicien espagnol. A Luis Enrique d'aller au bout cette saison avec le PSG.