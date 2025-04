Un stade de 100.000 places en 5 ans, le PSG reçoit un coup de pouce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche à construire son propre stade et voit forcément très grand. Mais un projet pharaonique à Manchester va peut-être changer le cours des choses.

Le PSG a décidé de frapper un grand coup en annonçant sa volonté de quitter le Parc des Princes, son stade historique. L’objectif est désormais de trouver l’emplacement parfait pour construire un stade d’une capacité supérieure, bien plus moderne et capable d’être au coeur d’une zone d’activités permettant de créer un véritable lieu dédié au PSG en région parisienne. Le projet n’en est qu’à ses débuts, mais un nom de ville désigné devrait sortir de terre courant 2025, avec l’objectif d’avoir un stade accueillant l’équipe phare de la Ligue 1 d’ici 2032 au plus tard.

Le deuxième plus grand stade au monde

Une modernisation et un déménagement qui correspondent aussi aux tendances fortes de notre époque où les clubs veulent avoir des enceintes dernier cri pour maximiser les revenus, mais aussi être dans l’ère du temps sur le plan écologique. C’est le grand projet de Manchester United révélé ces derniers jours, et dont le cabinet d’architecte Forster + Partners a mis en avant l’incroyable révolution que cela représenterait. Ce serait tout d’abord le deuxième plus grand stade au monde, avec 100.000 places assises, derrière celui de la Corée du Nord. Ce serait le plus spectaculaire, avec un toit à 200 mètres de haut. De quoi permettre de capter l’énergie solaire mais aussi la récupération maximale des eaux de pluie afin de rendre cette enceinte la moins énergivore possible.

Une astuce pour gagner du temps

Mais surtout, dans une sortie qui risque de rendre jaloux le PSG, le cabinet d’architecte promet une utilisation possible dès 2030, pour ce projet deux fois plus cher que celui prévu par le Qatar en Ile-de-France, puisque le coût total serait de 2,4 milliards d’euros. Pour aller aussi vite, les constructeurs ont toutefois une astuce, dont le PSG pourrait s’inspirer. En effet, de nombreux éléments seront préfabriqués sur d’autres sites, et acheminés déjà conçus sur le lieu du stade, pour un gain de temps assez incroyable puisque plusieurs éléments peuvent être fabriqués en même temps et être assemblés sur place. Une prouesse technique qui démontre les incroyables progrès effectués, mais pourrait aussi aider le PSG à obtenir son stade un peu plus rapidement s’il devait y avoir recours.