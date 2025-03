PSG ‍: Terrible menace sur le stade à un milliard d'euros

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain est déterminé à quitter le Parc des Princes pour un nouveau stade. Si la ville de Massy semble privilégiée pour accueillir l'enceinte, rien n'est acté. Il faut dire que les associations écologistes seront très attentives au sujet.

C'est décidé, le PSG veut doubler sa capacité d'accueil à court terme. Le club parisien se sent à l'étroit dans un Parc des Princes, qu'il ne peut ni acheter ni rénover à sa guise. Plus qu'une menace envers la mairie de Paris, un nouveau stade est une priorité pour les dirigeants parisiens. Reste à trouver l'emplacement idéal en région parisienne. Il faut trouver un terrain suffisamment vaste pour accueillir un stade et une grosse zone commerciale. Le stade doit être proche de Paris pour ne pas perdre les supporters historiques du club. Enfin, il faut contenter tous les acteurs publics, collectivités comme associations.

Les écologistes ne laisseront rien passer au PSG

Plusieurs journalistes affirment que le PSG privilégie la ville de Massy, au nord de l'Essonne, pour son nouveau stade. Le club parisien dément l'option Massy pour le moment, gagnant un peu de temps dans ce dossier complexe. Si le site apparaît idéal car bien desservi au niveau des transports en commun, il reste des zones d'ombre à éclaircir. C'est le cas notamment des possibles recours administratifs contre son futur projet, un grand classique des constructions de grande taille en France, comme l'OL a pu le constater il y a quelques années pour son grand stade.

💬 "Ça peut rapporter gros."



🔎 Sprint final avant l'annonce du choix du nouveau stade du PSG.https://t.co/OndrTFTvjz — RMC Sport (@RMCsport) March 25, 2025

Les associations écologistes seront vigilantes concernant le terrain choisi par le Paris Saint-Germain, et tout sera étudié à la loupe pour sa conformité, son impact sur l'écosystème et la pollution de l'air comme des sols. Plusieurs d'entre elles ont confié à RMC qu'elles « regardent de près l’avancée de ce dossier et notamment les zones choisies pour construire le futur stade ». Une manière de prévenir que rien ne sera laissé au hasard. Les dirigeants parisiens devront être très inspirés dans ce dossier pour éviter que leur projet ne traine pendant plusieurs années. A en croire le président Nasser Al-Khelaifi, le PSG a besoin d'un nouvel outil au plus vite pour concurrencer les géants européens. Mais ce type de projet n'est pas toujours aussi simple à concrétiser.