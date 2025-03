PSG ou Real Madrid, Konaté révèle son futur club à Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même s’il reste sur un match raté avec l’Equipe de France, Ibrahima Konaté sera l’un des joueurs les plus courtisés du mercato estival. En fin de contrat avec Liverpool en 2026, il est suivi par le PSG et le Real Madrid.

Ibrahima Konaté sera à un tournant de sa carrière cet été et il en a pleinement conscience. En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, l’international français doit décider s’il veut prolonger avec les Reds, ou partir vers de nouveaux horizons. Titulaire indiscutable d’Arne Slot sur les bords de la Mersey, l’ex-défenseur de Salzbourg est convoité par de très gros clubs en Europe. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont notamment cités de manière régulière par la presse anglaise comme les courtisans principaux du défenseur tricolore.

Le site Defensa Central croit d’ailleurs en savoir davantage sur l’avenir d’Ibrahima Konaté, et révèle que durant cette trêve internationale, le défenseur des Reds s’est entretenu avec un certain Kylian Mbappé. L’avenir de Konaté aurait été au coeur des discussions entre les deux hommes, et selon le média espagnol, l’actuel défenseur de Liverpool aurait confié à son capitaine chez les Bleus son envie de rejoindre… le Real Madrid. Malgré l’intérêt du PSG, le natif de Paris serait donc plus sensible à l’intérêt des Merengue, qui adorent généralement faire venir des joueurs à un an de la fin de leur contrat afin de ne pas payer les transferts au prix fort.

Ibrahima Konaté penche vers le Real Madrid

Le média ajoute que dans les rangs du Real Madrid, on se réjouit de voir qu’Ibrahima Konaté souhaite signer dans la capitale espagnole. Les dirigeants madrilènes vont cependant temporiser dans les semaines à venir, car ils hésitent toujours entre Ibrahima Konaté et un autre international français : William Saliba. Un choix cornélien pour l’état-major du Real Madrid, même s’il sera sans doute plus facile de faire venir Konaté puisque de son côté, Saliba est encore lié à Arsenal jusqu’en 2027. De son côté, Kylian Mbappé « serait ravi si l’un d’eux venait » explique Defensa Central. Le clan français, de plus en plus important au Real Madrid, pourrait donc s’agrandir de nouveau l’été prochain. Sauf si le Paris Saint-Germain parvient à inverser la tendance en proposant à Ibrahima Konaté un contrat impossible à refuser.