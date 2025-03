PSG-OM ‍: Rabiot et sa mère, Paris craint une catastrophe

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En vue du Classique de la Ligue 1 qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, le club de la capitale a décidé de faire passer plusieurs messages à ses supporters pour éviter toute polémique dimanche soir au Parc des Princes.

Comme chaque année, le duel entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France se jouera sous une grosse tension. Classée au niveau 5 « Risques critiques » sur une échelle de 1 à 5, cette rencontre entre Paris et Marseille sera forcément surveillée par les forces de l’ordre. Pour éviter au maximum les incidents plus ou moins graves, la préfecture de Paris a décidé d’interdire le déplacement de tous les supporters marseillais. Si le risque de débordements aux abords du Parc des Princes est donc limité, c’est à l’intérieur du stade que le PSG ne veut pas de dérapages.

En effet, Paris veut à tout prix que le match ne soit pas arrêté à cause d’insultes, notamment envers Adrien Rabiot, l’ancien parisien étant devenu marseillais cette saison, ce qui a focalisé la colère des fans du PSG, le milieu de terrain de l'OM ayant multiplié les petites pics contre son ancien club. De même, selon L'Equipe, du côté du club de Nasser Al-Khelaifi, on craint aussi que Véronique Rabiot, qui conseille son fils, soit également la cible d'injures répétées. La direction du PSG sait qu’en cas d'insultes et de chants homophobes répétés dimanche soir dans les tribunes du Parc, le match pourrait être arrêté et perdu pour le club recevant.

« Quand on est supporter, on encourage, on soutient, sans insulter »

Le PSG appelle ses supporters à encourager leur équipe "avec respect et fair-play" dimanche contre l'OM au Parc des Princes

➡️ https://t.co/9L0G1SiaS2 pic.twitter.com/yZ8Qjum7Rq — ici Paris Île-de-France (@iciparisidf) March 13, 2025

Pour éviter que certains supporters viennent gâcher la fête, le PSG a décidé de lancer une campagne à destination de ses supporters pour leur demander de se comporter avec « respect » et « fair-play », même avec les joueurs marseillais. Cette initiative a pour but d'appeler au calme avant le match. Un « manifesto du supporter » a même été envoyé directement aux abonnés. « Quand on est supporter, on encourage, on soutient. Sans insulter. Sans exclure. Sans stigmatiser. L'émotion doit se transmettre avec des engagements forts. Respect du jeu. Respect de l'arbitre. Respect de tous », peut-on lire dans le message proposé par la direction du PSG.

Mais selon France Bleu, cette campagne ne va pas s’arrêter là, vu que d’ici dimanche soir, Paris va publier une série de vidéos sur les réseaux sociaux avec des messages d’anciens joueurs comme Mevlut Erding. Une façon de sensibiliser au maximum les supporters avant ce Classique tant attendu lors duquel le PSG veut conserver son invincibilité sur la scène nationale après avoir éliminé Liverpool en Ligue des Champions mardi.