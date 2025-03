Le PSG se prend un coup de marteau à 20 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

West Ham a prévenu le PSG, il ne lèvera finalement pas l'option d'achat de Carlos Soler, qui se trouvait être de 20 millions d'euros. Le changement d'entraineur a été fatal chez les Hammers.

Dans l’embarras l’été dernier avec les joueurs sur lesquels il ne comptait plus, le PSG a trouvé des points de chute pour tout le monde. En revanche, il n’a quasiment pas pu vendre ses joueurs, et a eu recours à de nombreux prêts. Celui de Carlos Soler donnait bon espoir sachant que l’international espagnol avait pris ses marques à West Ham sous les ordres de Julen Lopetegui. Mais le changement d’entraineur chez les Londoniens a bouleversé la situation du milieu de terrain, qui ne sera pas conservé définitivement par West Ham cet été. Radio Marca affirme que Carlos Soler va retourner au PSG, et donc que l’option d’achat de 20 millions d’euros ne sera pas levée par les Hammers, soit les Marteaux en français.

Valence se place déjà

Le club parisien a en tout cas pris note de cette volonté, qui ne devrait pas changer d’ici la fin de la saison avec Graham Potter aux commandes. Résultat, un autre prêt est envisagé, et le FC Valence s’est positionné pour récupérer son ancien joueur, à des conditions avantageuses bien évidemment. Il sera en effet difficile de vendre définitivement Carlos Soler avec son faible temps de jeu des dernières années, que ce soit au PSG ou désormais à West Ham où il n’a été titulaire qu’à 4 reprises depuis le début de l’année civile. A 28 ans, le milieu va en tout cas devoir donner un nouveau coup de collier pour relancer une carrière qui s’enlise dangereusement, surtout sachant que Luis Enrique ne souhaite pas le récupérer dans son effectif la saison prochaine.