Le PSG a un concurrent XXL dans le dossier Chevalier

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain lors du marché des transferts, le PSG devrait connaitre quelques changements importants au sein de son effectif. Le club de la capitale pourrait notamment changer de gardien de but.

Le PSG a encore de grandes échéances à vivre avant la fin de la saison en cours. Luis Enrique et ses hommes peuvent remporter toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagées. Par la suite, il sera venu le temps de faire les comptes. Déjà, on sait que certains joueurs pourraient quitter le navire lors du marché des transferts. Gianluigi Donnarumma aurait notamment des envies de retourner en Italie. L'Inter le sait et a apparemment déjà contacté ses représentants. Cela tombe presque bien, puisque le Paris Saint-Germain espère recruter Lucas Chevalier, qui fait des petites merveilles du côté du LOSC. Mais voilà, le portier des Dogues est très courtisé.

Lucas Chevalier détourné par Manchester United l'été prochain ?

Selon les informations du Sun, Manchester United fait en effet partie des autres équipes très intéressées par Lucas Chevalier. Les Reds Devils en feraient d'ailleurs une priorité pour remplacer André Onana, annoncé en Arabie saoudite l'été prochain. Outre Lucas Chevalier, les pensionnaires d'Old Trafford apprécient aussi le profil de Senne Lammens (Royal Antwerp). Pour lâcher Chevalier, le LOSC demandera en tout cas le prix fort. On parle déjà d'un chèque de 60 millions d'euros. Le PSG aura néanmoins un avantage de taille dans ce dossier, à savoir une présence assurée pour la prochaine Ligue des champions. Manchester United le peut encore, mais il faudra remporter la Ligue Europa. Si tel était le cas, les Red Devils auront les moyens de s'aligner sur la proposition parisienne. En attendant d'en savoir plus, une fin de saison est à disputer et que ce soit pour Chevalier ou Donnarumma, les matchs importants ne manqueront pas.