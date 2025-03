PSG ‍: Luis Enrique ne pardonne rien à Désiré Doué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé lors de la victoire du PSG à Saint-Etienne samedi, Désiré Doué a subi les remontrances de son entraîneur Luis Enrique à la mi-temps. Le coach espagnol se veut très exigeant avec son joueur de 19 ans.

Désiré Doué est indiscutablement l’un des hommes en forme au Paris Saint-Germain. Néo-international français, l’ancien meneur de jeu du Stade Rennais a encore été décisif ce samedi sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne avec un doublé. La première mi-temps de Désiré Doué a pourtant été laborieuse, avec des mauvais choix en pagaille et des pertes de balle devenues inhabituelles ces dernières semaines. Durant un temps, les supporters du PSG et Luis Enrique ont pu redouter que la première sélection en équipe de France avait fait plus de mal que de bien au milieu offensif de 19 ans. La mi-temps a cependant permis au staff parisien de rectifier les problèmes rencontrés lors du premier acte.

L1 : Le PSG écrase Saint-Etienne, le titre se rapproche ! https://t.co/VwQriPvSQV — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

L’Equipe raconte notamment que Luis Enrique s’est montré particulièrement intransigeant avec Désiré Doué. « La pause a tout changé. Le temps pour un Luis Enrique, étonnamment calme devant ses joueurs dans le vestiaire, de lui faire quelques remontrances » souligne le quotidien national avant de poursuivre. « Comme l'ensemble de son équipe, Doué s'est ensuite mis dans le bon tempo. Son pressing a été plus efficace, ses récupérations plus propres et son utilisation du ballon très efficace. Le résultat a été à la hauteur, avec le premier doublé de sa carrière pro ». La preuve s’il en fallait une que Luis Enrique parvient à trouver les ressorts dès que cela est nécessaire pour débloquer une situation, que ce soit collectivement ou avec une individualité en difficulté. Désiré Doué a lui démontré que sa faculté à être décisif ne s’était pas évaporée pendant la trêve internationale. Cela tombe bien, c’est ce que son entraîneur va lui demander à présent au vu de son nouveau statut.