Le PSG dépasse les bornes, Gomis est scandalisé

Il y a quelques jours lors du déplacement de l'OM au Parc des Princes en Ligue 1, Adrien Rabiot était pris à partie par les supporters du PSG présents. Le milieu de terrain de l'équipe de France a eu beaucoup de mal à se remettre des insultes à son égard.

Adrien Rabiot savait que son retour au Parc des Princes serait des plus attendus. Le joueur a été formé au PSG et revenir à Paris sous les couleurs de l'OM est forcément mal vu. Les Ultras du club de la capitale n'ont pas hésité à l'insulter, tout comme sa mère et son père. De quoi bien évidemment déclencher une polémique et l'ire de Véronique Rabiot, sa mère et représentante. Pour certains observateurs, s'il est important que de l'ambiance soit présente au sein des stades, des limites ne doivent pas être dépassées. Ce n'est pas Bafétimbi Gomis qui dira le contraire.

Rabiot reçoit un soutien de plus

Lors de quelques mots échangés avec Le Quotidien Du Sport, l'ancien attaquant de l'OM, l'OL ou encore Saint-Etienne a effet déclaré sur le sujet : « C’est très difficile par rapport à ce qui est arrivé à Adrien. Je suis de tout cœur avec lui. Je pense qu’on doit épargner les familles. Qu’il se fasse huer, je n’ai pas de problème avec ça. Je pense que ça va même le galvaniser, parce que c’est un très bon joueur. D’ailleurs il a fait un très bon match. Mais attaquer les familles, les traiter de tous les noms, je ne suis pas d’accord. Je pense qu’on devrait bannir tout ça de notre football. Après, je ne veux pas que nos stades deviennent des églises. Il faut qu’il y ait cette rivalité, cette animosité, mais qu’il y ait une limite à ne pas dépasser ». A noter que Gomis a aussi tenu à apporter son soutien aux groupes stéphanois Magic Fans et Green Angels, menacés de dissolution par Bruno Retailleau. Pour lui, le juste milieu doit impérativement être trouvé afin de garantir le spectacle dans les tribunes mais également le respect pour les joueurs.