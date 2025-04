Le PSG écrase l'OM, la Coupe de France c'est à Paris

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La victoire du Paris Saint-Germain face à l’USL Dunkerque et la qualification pour la finale arrachée au terme d’un match à rebondissemenst sont l’occasion de revenir sur des statistiques impressionnantes affichées par le club de la capitale. La Coupe de France est définitivement sa compétition.

La Coupe de France et le Paris Saint-Germain, c’est plus qu’une histoire d’amour. En l’emportant face à l’USL Dunkerque (2-4) au terme d’un match fou, le club de la capitale s’est offert de précieux records qui ne sont pas près d’être battus. C’est la 21e fois de son histoire que le PSG se qualifie pour la finale de la coupe nationale. L’actuel leader du championnat de France détenait déjà le record du plus grand nombre de finales disputées par un club français, il creuse ainsi encore plus l’écart sur l’Olympique de Marseille (19). Mais ce n’est pas tout, comme le rappelle Le Parisien.

Le PSG bat tous les records en Coupe de France

PSG : Gavi à Paris, c'est du sérieux https://t.co/ZprieGlXK1 — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2025

Avec cette allure de croisière, rien ne semble pouvoir arrêter le Paris Saint-Germain dans sa quête d’une nouvelle Coupe de France. Le trophée remporté déjà 15 fois, le club de la capitale détient le record, loin devant l’OM et ses 10 coupes. D’ailleurs, les Rouge et Bleu sont les seuls en France à avoir remporté quatre fois consécutives la coupe nationale. Une prouesse qui ne risque pas d’être battue par un autre club que le PSG au regard de la physionomie du football français.

Enfin, si les records collectifs sont déjà assez impressionnants, on peut y ajouter un record personnel. En effet, Marquinhos est le joueur le plus titré de l’histoire de la Coupe de France. Le défenseur brésilien, arrivé en 2013 au Paris Saint-Germain, a déjà remporté sept fois le trophée. En cas de victoire au Stade de France le 24 mai prochain, il pourrait porter son total à 8 et aggraver l'avance sur son premier poursuivant, Marco Verratti et ses 6 trophées. Un PSG de tous les records.