Le PSG refuse Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Al-Nassr au mois de juin, Cristiano Ronaldo va rapidement devoir choisir son futur club. Indice, ce ne sera pas le PSG.

Auteur de 86 buts en 97 matchs sous les couleurs d’Al-Nassr depuis son arrivée en Arabie Saoudite en 2023, Cristiano Ronaldo arrive en fin de contrat avec l’actuel 3e de la Saudi Pro League. On ignore encore si l’international portugais prolongera son contrat avec l’équipe dirigée par Stefano Pioli alors que de multiples rumeurs s’agitent autour de l’avenir de CR7, notamment dans l’optique de la Coupe du monde des clubs. Le site britannique Football 365 a cité plusieurs options possibles pour l’avenir de Cristiano Ronaldo : la retraite, les Etats-Unis, le Sporting Lisbonne, Manchester United… ou le Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo pour zéro euro, le PSG passe son tour

L’option menant à l’actuel leader de la Ligue 1 est toutefois la plus improbable selon notre confrère Lewis Oldham, qui explique à juste titre que le champion de France en titre ne souhaite plus tomber dans le recrutement de grosse star mondiale en fin de carrière. « Le départ de Mbappé a été une bénédiction pour le PSG, qui a fait marche arrière dans sa stratégie de recrutement et qui privilégie un effectif construit avec de jeunes talents français prometteurs plutôt qu’avec des superstars. Les chances de Cristiano Ronaldo de jouer pour le club français sont donc anéanties » explique le média Football 365, qui cite également l’option de Chelsea pour l’avenir de l’international portugais.

Mais de la même façon que Paris, le club londonien a pris un virage assez clair ces dernières années en misant principalement sur de très jeunes joueurs à fort potentiel. Les options en Europe sont donc réduites pour Cristiano Ronaldo, qui va probablement devoir choisir entre l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis s’il veut poursuivre sa carrière.