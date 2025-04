Aucun suspense en L1, le PSG défendu par ses concurrents

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé à Angers samedi, le Paris Saint-Germain sera probablement champion de France après cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1. Cette absence de suspense nuit à l’intérêt du championnat. Mais ce n’est pas du tout un problème pour les concurrents des Parisiens.

Le sacre du Paris Saint-Germain ne fait plus aucun doute depuis des mois. Mais samedi en début de soirée, les hommes de Luis Enrique pourront officiellement célébrer le titre. Un seul point face à Angers suffira pour mettre un terme au faux suspense. Les Parisiens ont effectivement survolé le championnat et leur suprématie ne peut que nuire à l’intérêt de la compétition. Ce n’est pourtant pas l’avis de certains concurrents comme le coach du LOSC Bruno Genesio.

« Si c'est gênant que le Paris Saint-Germain soit champion aussi tôt ? Non, ils le méritent. Il n’y a rien de gênant, a répondu l’entraîneur des Dogues. Ils sont meilleurs que les autres. Je l’ai dit lorsqu’on a joué à Paris (défaite 4-1 le 1er mars), il y a eux et les autres en championnat. Je pense qu'en championnat, ils sont champions, on ne va pas non plus faire de la langue de bois. La Coupe de France, ils ont de grandes chances de la remporter aussi. Il leur reste la Coupe d’Europe qui va peut-être être leur objectif principal sur cette fin de saison. »

« Mais ce n’est pas gênant, a répété Bruno Genesio. S’ils sont champions à sept matchs de la fin, c’est qu’ils l’ont mérité sur la saison. Ils sont invaincus. Ils marquent entre trois et quatre buts par match. Ils ont la meilleure équipe, le meilleur coach. Donc c’est juste mérité, il n’y a rien d’autre à dire. » Une réaction similaire à celle de Paulo Fonseca, même si l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais prend soin de souligner la puissance financière du Paris Saint-Germain.

Fonseca encense la Ligue 1

« C’est un fait, Paris est une équipe plus forte. Leur investissement est différent des autres clubs, et pour moi, c’est normal. S’ils peuvent être champions aussi tôt, c’est qu’ils le méritent, a réagi le Portugais avant de défendre la Ligue 1. Mais cela ne remet pas en question la qualité du championnat. Ce n’est pas parce que le PSG est déjà sacré que la Ligue 1 est moins compétitive. On retrouve ce genre de situation dans d’autres grands championnats, comme en Allemagne avec le Bayern. Notre championnat reste très disputé, il suffit de voir le nombre d’équipes capables de se qualifier pour la Ligue des Champions. » De quoi consoler les amateurs de notre championnat durant le sprint final.