PSG ‍: Luis Enrique lance le mercato avec quatre gros départs

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato approche et Luis Enrique a déjà les idées claires sur les joueurs qu’il souhaite voir partir du PSG cet été.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain il y a près de deux ans, Luis Enrique a toujours eu un rôle clé dans le mercato, au côté du coordinateur sportif Luis Campos. Cet été encore, l’ex-sélectionneur de la Roja sera l’un des décideurs principaux des transferts dans la capitale, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Et s’il est pour l’instant trop tôt pour savoir quelles sont les cibles prioritaires du PSG, on sait en revanche quels sont les joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique dans l’optique de la saison prochaine. En Espagne, les choix du technicien catalan sont scrutés de près et le site Estadio Deportivo croit savoir que quatre joueurs recrutés ces trois dernières années par Luis Campos vont gentiment être poussés vers la sortie : Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez.

PSG : Ramos et Hernandez en ont marre https://t.co/D2dbrdB2sr — Foot01.com (@Foot01_com) March 23, 2025

Quatre joueurs qui n’entrent plus du tout dans les petits papiers de Luis Enrique pour l’avenir. Deux d’entre eux sont d’ailleurs prêtés depuis cet hiver (Kolo Muani à la Juventus et Asensio à Aston Villa). Les concernant, un nouveau prêt ou un transfert définitif dans leur club actuel est envisageable, la Juve et Villa ayant affiché la volonté de conserver Kolo Muani et Asensio. La donne sera différente et potentiellement plus difficile pour Ramos et Hernandez, deux joueurs très bien payés au PSG et pour qui il sera compliqué de trouver un meilleur salaire ailleurs. Les concernant, un prêt est là aussi possible même si pour le Paris Saint-Germain, la priorité est de leur trouver un point de chute définitif avec un transfert sec. Reste maintenant à voir quels seront les clubs, en Europe ou ailleurs, qui se positionneront pour les nouveaux indésirables de luxe du Paris SG.