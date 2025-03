Ekitike star du mercato, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Hugo Ekitike n'aura pas eu la chance qu'il espérait lors de son passage au PSG. L'attaquant international Espoirs s'éclate désormais du côté de Francfort.

Le PSG ne comptait plus sur Hugo Ekitike dans son nouveau projet made in Luis Enrique. L'entraîneur espagnol voulait se concentrer sur d'autres joueurs, d'autant que l'ancien du Stade de Reims n'avait pas franchement convaincu sous les ordres de Christophe Galtier. Hugo Ekitike avait néanmoins la cote sur le marché des transferts et Francfort a sauté sur l'occasion pour rafler la mise. En Bundesliga, l'avant-centre tricolore s'éclate et empile les buts. En avril 2024, Hugo Ekitike a signé définitivement à Francfort pour un montant de 16,5 millions d'euros. Et Paris garde 20% sur une éventuelle plus-value sur le joueur.

Dans quelques mois, le PSG pourrait donc toucher une petite somme d'argent. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Hugo Ekitike devrait déjà quitter l'Eintracht Francfort cet été. Son excellente saison a convaincu pas mal de clubs, notamment en Premier League, de tenter leur chance pour s'attacher ses services. Une belle revanche pour l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, qui a bien grandi depuis son départ du club de la capitale.

Ce dernier avait anticipé le coup au cas où Ekitike exploserait au plus haut niveau. Sa vente, qui rapportera de l'argent au PSG, pourrait permettre aux champions de France de réaliser une jolie opération l'été prochain sur le marché des transferts. Cette saison avec Francfort, le natif de Reims a planté 19 buts et délivré 8 passes décisives en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues. Assez impressionnant pour un joueur qui en a encore pas mal sous le pied. Caught Offside indiquait dernièrement qu'Arsenal, Liverpool, West Ham et Chelsea sont chauds pour l'accueillir.