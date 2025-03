PSG ‍: Censuré par Complément d'Enquête, il dénonce

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ancien proche de Nasser Al-Khelaïfi quand il était encore président de l’ASSE, Bernard Caïazzo a tenu à prendre la défense du boss du Paris Saint-Germain.

Même si son club de la capitale française l’a brillamment emporté sur le pelouse de Saint-Etienne samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (6-1), Nasser Al-Khelaïfi a quand même vécu une semaine difficile. Il faut dire que le président du PSG a reçu un tas de critiques depuis jeudi soir et la diffusion de « Pouvoir, Scandale et Gros sous », un reportage de Complément d’Enquête, sur ses agissements à la tête du club le plus fortuné de l'histoire du football français. À la base, ce document à charge contre Al-Khelaïfi devait être plus nuancé avec notamment les propos de Bernard Caïazzo, qui avait tenu à défendre un peu le président du PSG dans une interview avec France 2. Sauf qu’au final, le journaliste a préféré ne pas utiliser les propos de l’ancien co-président de l’ASSE. De quoi rendre Caïazzo fou de rage.

« J’ai été contacté il y a plusieurs mois. J’ai fait une interview, que je ne voulais pas faire au départ. J’ai perdu du temps, car ils ont utilisé mon nom il y a deux semaines pour faire la promotion de l’émission. Moi, j’avais donné une interview franche sur ce que je pensais de Nasser et puis on m’annonce deux jours avant que mon passage ne sera pas gardé. Je ne connais pas les raisons. J’ai dit que c’était un manque de respect et que je trouvais ça incorrect. Je pense juste que c’était une émission à charge à fond. BeIN Sports ? J’ai participé à tous les appels d’offres depuis 2008, BeIN a sauvé la situation plusieurs fois. Nasser a sauvé la situation. Et après il y a un problème de rentabilité. Nasser ne peut pas faire ce qu’il veut, jouer sur l’argent du Qatar. Après, c’est vrai qu’il y a un énervement, mais ce n’est pas le caractère de Nasser. Celui qui reçoit le mieux de tous les clubs, c’est Nasser et tout le monde le dira. Mais il est comme tout le monde, il a ses défauts », a expliqué, sur Foot Mercato, l’ancien président de l’ASSE, qui avoue que Al-Khelaïfi peut parfois s’emporter sous la pression de l’Emir du Qatar.