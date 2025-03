Canal+ prépare un chèque monstrueux pour le PSG

Dans : PSG.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG va profiter pleinement du contrat record signé par Canal+ pour diffuser les coupes européennes. Le club de la capitale peut rêver d'un bonus époustouflant.

Les détails qui tombent sur ce que le Paris Saint-Germain va toucher cette saison grâce à la Ligue des champions justifient pourquoi les clubs de Ligue 1 se battent pour se qualifier pour cette compétition. Outre l'intérêt sportif indéniable, l'aspect financier est colossal et les chiffres révélés par L'Equipe le confirment. Car la signature de Canal+ comme unique diffuseur de la Ligue des champions en France en échange de 480 millions d'euros par an se répercute sur les clubs de L1 qui y participent. Ainsi, en se qualifiant pour les quarts de finale de la C1, après son exploit à Liverpool, le PSG s'est déjà assuré de toucher au moins 104,5 millions d'euros. Et cela, sans même parler des recettes aux guichets lors des matchs, tous sold out, au Parc des Princes. Mais ce n'est pas fini.

Le PSG peut remercier Canal+

Toujours en excluant les recettes de billetterie, qui sont énormes pour les matchs de Ligue des champions, le club de Nasser Al-Khelaifi pourrait toucher jusqu'à 144 millions d'euros en cas de victoire finale. Bien évidemment, Canal+ ne participe pas à 100% à ce bonus éventuel, mais le contrat XXL signé par la chaîne du groupe Bolloré avec l'UEFA permet aux clubs français d'être clairement privilégiés dans le partage des gains. Ainsi grâce à C+, dès sa qualification acquise pour la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain avait la certitude de toucher 63,5 millions d'euros soit nettement plus que le Real Madrid ou bien encore Manchester City, tout cela grâce au prix payé par la chaîne française pour l'achat des droits TV des coupes européennes.

30ME par match au Parc des Princes

Selon le quotidien sportif, en plus de ces droits, les recettes aux guichets du Parc des Princes pour chaque match de Ligue des champions atteignent 30 millions d'euros. Sachant que le PSG en a déjà joué six cette saison (quatre lors de la première phase, plus Brest et Liverpool), et qu'il en jouera au moins un contre Aston Villa lors des quarts de finale, ce sont plus de 200 millions d'euros en plus qui vont atterrir dans les caisses du club de la capitale. A ceux qui en doutaient, la Ligue des champions ne prête qu'aux riches.