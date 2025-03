Une vente du PSG, le Qatar lâche un indice

Dans : PSG.

Désireux de racheter à 100% le club de Malaga après avoir investi à Braga, le Qatar souhaite par ailleurs vendre de nouvelles parts du PSG.

Propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, le Qatar souhaite à présent diversifier ses investissements dans le football et le sport en général. QSI a par exemple investi ces dernières semaines dans la future écurie de Formule 1 Audi ou encore dans le club de football de Braga. Le prochain gros coup de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants qataris pourrait être le rachat de 100% des parts du club espagnol de Malaga, qui évolue actuellement en deuxième division, comme indiqué par ailleurs.

Dans son édition du jour, L’Equipe nous en dit également davantage sur la volonté du Qatar en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Et si une vente du club n’est pas du tout à l’ordre du jour, une tendance se confirme tout de même avec la volonté de céder de nouvelles parts du club. QSI a déjà lâché 12,5% au fonds d’investissement américain Arctos ces derniers mois et de nouvelles discussions avec d’autres potentiels entrants sont envisageables prochainement.

« Des sources proches du dossier nous ont assuré que QSI ne souhaitait pas se désengager, simplement explorer des pistes d’investisseurs capables d’apporter de nouvelles idées au projet existant » tempère le quotidien national, confirmant donc que le but du Qatar n’est pas de vendre complètement le Paris Saint-Germain à l’avenir et encore moins à un moment où tout se déroule pour le mieux sportivement. Le quotidien national nous apprend par ailleurs qu’en cas de rachat de Malaga, le Qatar pourrait alors établir des « ponts » avec le PSG, notamment chez les jeunes ou chez les joueurs non gardés par les Bleu et Rouge comme c’est le cas avec Braga depuis l’entrée de QSI dans le capital du club portugais.