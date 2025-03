Le PSG écrase la Ligue 1, Luis Enrique est gêné

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Saint-Etienne ce week-end en Ligue 1. Le club de la capitale se rapproche du titre en championnat et possède désormais 21 points d'avance sur son dauphin, l'AS Monaco.

Le PSG n'est plus très loin de rafler le 13e titre de son histoire en Ligue 1 ! Les hommes de Luis Enrique ont balayé l'AS Saint-Etienne samedi sur le score de 6 buts à 1 et n'ont pas du tout prévu de lever le pied jusqu'à la fin de la saison. L'objectif est de terminer l'exercice invaincu en championnat. Le Paris Saint-Germain possède 21 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'AS Monaco, qui a profité du faux pas de l'OM à Reims pour passer deuxième. Cet écart XXL pose pas mal de questions sur la compétitivité de la Ligue 1 au vu de la différence de niveau entre le PSG et les autres équipes. Surtout que le club de la capitale a récemment décidé de démarrer une ère sans grandes stars.

Luis Enrique nuance

Pour Luis Enrique, si l'écart est aussi grand, c'est d'abord parce que son équipe produit un très beau football. L'Espagnol a dévoilé le fond de sa pensée en conférence de presse ce lundi. S'il est un peu gêné de l'écart de son équipe au classement, il ne pense pas que les concurrents du PSG soient bien en-dessous : « Je comprends que la différence de points que nous avons prise sur le deuxième puisse amener à s’interroger. Mais Lille, Brest et Monaco ont montré en Ligue des champions quel était le vrai niveau de la Ligue 1. Un club français peut gagner la C1. Il ne faut pas oublier que si on a une telle avance, c’est qu’on bat des records ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevra Angers. Une proie plutôt facile sur le papier. Avant cela, les Parisiens seront aux prises avec Dunkerque ce mardi soir en demi-finales de la Coupe de France.