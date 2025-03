Skriniar vendu à Fenerbahçe, jackpot pour le PSG

Dans : PSG.

Prêté par le PSG à Fenerbahçe au mois de janvier, Milan Skriniar est vite devenu un titulaire indiscutable pour José Mourinho.

Durant tout l’hiver, Fenerbahçe a fait le forcing pour s’attacher les services de Milan Skriniar, très peu utilisé par Luis Enrique durant la première partie de la saison au Paris Saint-Germain. Au bout de longues négociations, un accord a enfin été trouvé pour le prêt de l’international slovaque en Turquie. Un bon deal pour toutes les parties puisque Milan Skriniar a retrouvé du temps de jeu et même un rôle de titulaire indiscutable dans l’équipe de José Mourinho. Épargné par les blessures, l’ancien capitaine de l’Inter rend de fiers services au club turc.

De quoi envisager un transfert définitif à la fin de la saison selon le média spécialisé NTV Spor en Turquie, qui explique que les discussions sont en cours entre le Fener et le PSG pour tenter de trouver un accord. L’optimisme est de mise et un deal aux alentours des 10 millions d’euros est d’ores et déjà évoqué. Un montant qui convient au Paris Saint-Germain, en passe de réaliser une plus-value avec un joueur qui n’avait rien coûté au champion de France en titre au moment de son arrivée en tant que joueur libre à l’été 2023 à la fin de son contrat avec l’Inter.

Une vente à 10 ME pour le PSG ?

Le dernier obstacle à franchir concerne le salaire du joueur, que le Fenerbahçe devra prendre en charge à 100% en cas de transfert définitif. Les négociations vont à présent se porter sur ce point, mais ne concernent plus le PSG, qui espère qu’un accord pourra être trouvé entre le joueur et le club stambouliote. Cela permettrait à Paris de réaliser une belle vente, en plus de se séparer d’un joueur au salaire imposant qui n’entrait de toute façon plus dans les plans de Luis Enrique pour l’avenir. A ce poste en défense centrale, le PSG entend bâtir son avenir autour de Beraldo, Marquinhos, Pacho et une potentielle recrue dans les semaines à venir. A contrario, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe pourraient eux être invités à imiter Milan Skriniar en faisant leurs valises.