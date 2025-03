PSG ‍: Luis Enrique a un coup de coeur, c'est 30 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs à suivre l'été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale se cherche notamment un nouveau défenseur central.

Le PSG de Luis Enrique souhaite vivre une fin de saison magnifique. Le club de la capitale est encore en lice dans toutes les compétitions et rêve de tout remporter. Il y a de quoi être optimiste pour le moment pour les champions de France, même si la route s'annonce encore difficile. L'été prochain, en fonction des résultats de cette saison, le PSG ajustera son marché des transferts. On sait déjà que les pensionnaires du Parc des Princes se cherchent un nouveau défenseur central. L'avenir de joueurs comme Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Lucas Hernandez n'est pas encore assuré à Paris. Pour se renforcer, le Paris Saint-Germain pourrait bien avoir trouvé son bonheur en Italie du côté de la Lazio.

Luis Enrique est chaud pour Mario Gila

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GILA (@mario_gila4)

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la direction francilienne suit en effet de très près Mario Gila. Le joueur de 24 ans impressionne depuis le début de la saison et ne sera donc pas bradé par le club romain, qui estime son joueur à 30 millions d'euros. A noter qu'en cas de vente, la Lazio devra en plus verser 50% au Real Madrid, son club précédent, qui avait négocié une clause lors de son arrivée à Rome. Le PSG croit en tout cas en ses chances de rafler la mise dans ce dossier. Outre le club de la capitale, le Bayern, Manchester City et le Real Madrid sont aussi séduits par le profil de Mario Gila. Encore sous contrat à la Lazio jusqu'en juin 2027, le natif de Barcelone n'est pas pressé de prolonger son bail. Son idée est de tester le marché et choisir le projet le mieux adapté à ses aspirations.