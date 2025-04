En difficulté au PSG, Désiré Doué a failli craquer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Encensé après son premier rassemblement avec l’équipe de France, Désiré Doué aurait pu tourner le dos à la Fédération Française de Football. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain s’était rapproché de la Côte d’Ivoire pendant la première partie de saison, avant sa nette progression et la convocation de Didier Deschamps.

A moins d'un choix étonnant, on reverra Désiré Doué sous le maillot de l’équipe de France. Le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain a marqué des points lors de son premier rassemblement chez les Bleus. Lui qui a brillé lors du quart de finale retour de la Ligue des Nations contre la Croatie (2-0, 5-4 tab). Ce n’est pas vraiment une surprise tant le nouvel international tricolore crève l’écran dans la capitale. L’ancien joueur du Stade Rennais a connu une progression impressionnante après des débuts compliqués sous les ordres de Luis Enrique.

⚽️ Désiré Doué's goal against Lille has been nominated for @Ligue1_ENG goal of the month for March!



🗳️Vote here: https://t.co/sG0KAKek9S pic.twitter.com/R4oulCY2bY — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 3, 2025

Pendant qu’il peinait à s’adapter aux exigences de l’Espagnol, Désiré Doué devait également gérer son avenir en sélection. Le Franco-Ivoirien a envisagé de rejoindre son frère Guéla chez les Eléphants dont le sélectionneur Emerse Faé regrette sa décision finale. « Ça fait à peu près deux ans qu’on discute avec l’entourage de Désiré Doué et avec Désiré lui-même en personne aussi, a raconté l’ancien milieu au podcast de RMC After Afrique. Je l’ai déjà rencontré deux ou trois fois depuis les Jeux Olympiques de Paris. »

Doué a longtemps hésité

« On a beaucoup échangé ensemble et c’est bien évidemment un joueur que l’on aurait aimé récupérer et qui a longtemps réfléchi. Son cœur a longtemps, longtemps, battu entre venir jouer pour la Côte d’Ivoire et jouer pour la France. Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l’a sollicité dans le même timing que nous. Et il a décidé de jouer pour la France donc on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale », a conclu Emerse Faé beau joueur.