Clément Turpin homme du match, le PSG lui dit merci

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré les chants injurieux et les banderoles insultantes, le match entre le PSG et l’OM n’a pas été interrompu par Clément Turpin dimanche soir.

Avec le grand retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes, les dirigeants du Paris Saint-Germain redoutaient le pire ce dimanche soir lors du match face à l’Olympique de Marseille. Tout le week-end, une potentielle interruption de la rencontre, voire une défaite du PSG sur tapis vert ont été redoutés. Clément Turpin et les délégués de la Ligue de Football Professionnel ont finalement pris la décision d’aller au bout du Classique sans la moindre interruption, malgré les chants insultants ainsi que les banderoles injurieuses dans les travées du Parc des Princes.

L1 : L’OM et Rabiot insultés au Parc, la LFP va punir le PSG https://t.co/vX9ETM0TKc — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

Le PSG peut assurément remercier l’arbitre de 45 ans pour cela selon notre confrère Régis Testelin. « L'autre succès de ce Classique est d'avoir pu être mené à son terme par M. Turpin, en dépit des chants insultants et homophobes envers Adrien Rabiot et sa maman, des banderoles et des blagues de mauvais goût, bref, de tout ce qui appartient depuis longtemps aux habitudes et au folklore des tribunes et dont l'époque, les consciences et le législateur ne veulent plus » explique le journaliste de L’Equipe avant de conclure.

Clément Turpin a décidé de ne pas interrompre PSG-OM

« En insultant Rabiot et sa famille, ces supporters du PSG ont-ils débordé et franchi la ligne jaune, au sens où la LFP l'entend désormais ? Oui, leur a dit deux fois le speaker du Parc des Princes. Non, a estimé in fine M. Turpin ». Au final et heureusement pour la promotion de la Ligue 1, le choc de notre championnat n’a pas été interrompu. Ce qui n’empêche que la Ligue de Football Professionnel ne tolèrera pas ce qu’il s’est dit et écrit pendant ce PSG-OM puisqu’un dossier disciplinaire a été ouvert contre le club parisien, qui risque une grosse amende et la fermeture de certaines tribunes dans les prochaines semaines.