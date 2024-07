Pau Lopez quitte l'OM pour 500.000 euros

L'Olympique de Marseille et Côme, promu cette saison en Serie A, ont trouvé un accord pour le prêt de Pau Lopez.

Tandis que Pablo Longoria est en quête d'un nouveau gardien de but, Pau Lopez a lui finalisé les détails du contrat qui l'attend désormais à Côme. Comme le confirme Fabrizio Romano, le portier espagnol de 29 ans va quitter l'OM, où il avait signé en 2021, pour retrouver la Serie A, lui qui a joué à l'AS Rome avant de rejoindre Marseille. Dans cette opération, le club de Côme a obtenu de l'Olympique de Marseille un prêt payant à hauteur de 500.000 euros, avec une option d'achat obligatoire à 9 millions d'euros si l'équipe entraînée par Cesc Fabregas parvient à se maintenir dans l'élite du football italien.

