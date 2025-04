Le PSG champion de France pour la 13e fois de son histoire ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En s'imposant ce samedi au Parc des Princes face au SCO (1-0), le Paris Saint-Germain a décroché le 13e titre de champion de France de son histoire, le quatrième consécutif et le onzième de l'ère QSI.

C'était une question de temps, mais c'est désormais réglé, au soir de la 28e journée de Ligue 1, et à quatre jours de son quart de finale de la Ligue des champions face à Aston Villa, le PSG a réglé l'affaire en Ligue 1. Face à une formation angevine courageuse, l'équipe de Luis Enrique avait besoin d'un point, mais évidemment on attendait mieux de la part de Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers. Pendant longtemps, et grâce à une Fofana inspiré dans les buts du SCO, Angers a tenu le choc, et s'est même procuré quelques occasions. Mais sur un service de Kvaratskhelia, Doué reprenait le ballon de volée du droit et mystifiait le portier angevin (1-0, 63e), un but de plus pour celui qui prend une ampleur énorme au sein du club de la capitale.

Le plus dur était fait pour le PSG, qui tentait de vite marquer un deuxième but afin d'éviter une mauvaise surprise face à des visiteurs qui jouaient les contres à la perfection. Mais finalement le score en restait là, le Paris Saint-Germain pouvant se féliciter de finir sans aucune blessure avant la double confrontation face au club anglais et de gagner un 13e titre de Champion de France de Ligue 1, soit trois de plus que l'AS Saint-Etienne et quatre que l'Olympique de Marseille. Du côté du SCO, la situation devient compliquée, puisque le club angevin enchaîne une cinquième défaite consécutive et pourrait voir revenir sur ses talons Le Havre et Saint-Etienne.

Aucune fête officielle n'était prévue ce samedi soir au Parc des Princes, la saison étant loin d'être finie pour le Paris Saint-Germain, qui souhaite finir invaincu en Ligue 1, mais pourquoi pas aussi en Ligue des champions, et en Coupe de France. Il sera alors temps ensuite de fêter tout cela, même si forcément la saison du PSG sera jugée au prisme de son parcours européen, le titre national étant le service minimum pour une armada aussi puissante. En attendant, le public du Parc des Princes a tout de même tenu à saluer « une équipe qui rassemble et nous ressemble ! Fiers d’être champions », tandis que sur la touche, Luis Enrique était porté en triomphe par son staff, Luis Campos participant à cette petite fête. Tout le monde se lançait ensuite dans un long tour d'honneur et des célébrations mesurées devant la tribune Auteuil.