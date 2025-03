OM ‍: Greenwood a été nul, une victoire pour les femmes

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dominateur contre Lens samedi soir, l'Olympique de Marseille a été battu à cause d'un but concédé dans les arrêts de jeu. Une défaite cruelle au vu du scénario du match. Cependant, certains ont trouvé une explication morale à cette défaite du 8 mars.

Une défaite que personne n'avait vu venir à Marseille comme à Lens. Relancé par un succès logique contre Nantes, l'OM était en mesure d'enchaîner face à Lens avant d'aller au PSG. Avec 4 défaites de rang en Ligue 1, les Sang et Or n'en menaient pas large et cela s'est vu sur la pelouse du Vélodrome. Attentiste, l'équipe de Will Still a été dominée par son homologue marseillaise. Toutefois, c'est bien Lens qui a gagné les trois points à la faveur d'un but d'El Aynaoui dans les dernières secondes. Un scénario cruel pour les supporters phocéens et même pour tout spectateur neutre.

L'OM de Greenwood puni le 8 mars

Cet échec n'a toutefois pas ému tout le monde. Présent depuis plusieurs années sur X, ex-Twitter, Gigg's est très suivi par les passionnés de football en France. Samedi, il a quelque peu ironisé sur la défaite olympienne subie contre le RC Lens. Pour lui, l'OM a été puni par le karma en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Cet observateur de la Ligue 1 n'a pas goûté la présence de Mason Greenwood sur le terrain, surtout avec le flocage WO=MAN dans le dos.

La petite défaite dans les dernières secondes lors de la journée des droits des femmes quand tu as Greenwood qui porte ton logo avec un flocage « WO=MAN » dans le dos, ça me semble être un juste retour des choses. — Gigg’s (@Giggs_) March 8, 2025

« La petite défaite dans les dernières secondes lors de la journée des droits des femmes quand tu as Greenwood qui porte ton logo avec un flocage « WO=MAN » dans le dos, ça me semble être un juste retour des choses », a t-il écrit à propos du joueur mis en cause dans une affaire de violences conjugales sur sa compagne en 2022. Sur le plan sportif, l'Anglais n'a pas montré un meilleur visage contre Lens. Entré en jeu à la pause, il a été très décevant sur le terrain et n'a récolté que la note de 2 dans le journal L'Equipe notamment.