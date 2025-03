L1 ‍: Amine Gouiri élu joueur du mois de février

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives, Amine Gouiri a été élu joueur du mois de février 2025 par l'UNFP. Le nouvel attaquant algérien de l'Olympique de Marseille devance Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, les deux joueurs du PSG. À noter, et c'est pour le moins surprenant, que Mika Biereth, l'attaquant de l'AS Monaco, auteur de trois triplés en février, ne se classe que sixième de ce classement qui va faire causer.