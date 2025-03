De Zerbi agressé après OM-Lens

Dans : OM.

Battu à domicile par Lens ce samedi soir, l'OM tombe de très haut. Et Roberto De Zerbi n'échappe pas aux critiques très vives.

La colère est grande chez les supporters marseillais, qui voient leur équipe perdre pas mal de points en route malgré les investissements réalisés lors du mercato hivernal. L’équipe de Roberto De Zerbi devait être encore plus forte, mais au lieu de cela, elle ne parvient pas à faire des différences, comme contre Auxerre ou Lens ce samedi. Au final, trois points en trois matchs, et une place sur le podium de nouveau en danger désormais. Le manque de réussite contre les « Sang et Or » est palpable, et la rencontre aurait bien évidemment pu tourner en faveur des Olympiens. Mais Roberto De Zerbi est tout de même sacrément pointé du doigt pour ses choix, et son manque de lucidité après le match.

Les mauvais choix de De Zerbi

« Je pense qu’on a fait assez pour gagner ce match, il manque un but. On a eu les occasions. On ne méritait pas de perdre », a notamment confié l’entraineur italien de l’OM, persuadé que ce match aurait dû tourner de façon différente avec un soupçon de réussite, ou un Matthew Ryan moins déchainé dans les buts lensois. Une analyse qui ne convient pas à Pape Seck, consultant pour BFM dans l’émission Virage Marseille.

« Il sort le violon. Comment il peut dire ça ? Tu perds face à Lens, tu as 13 tirs tu n’en mets pas un. De Zerbi se rate complètement. Ouvre les yeux et dit que tu as merdé, que tu t’es raté en faisant ton équipe. Pourquoi ne pas mettre Maupay, au moins pour les faire jouer à deux offensivement quand tu décides de punir Greenwood et Luis Henrique. Je suis déçu. De Zerbi ? On dirait que je regarde Sampaoli ou Marcelino. Je ne comprends pas ce qu’il veut faire », a déploré le consultant spécialisé sur l’OM, qui a tout de même des mots très durs à l’encontre de l’entraineur italien.