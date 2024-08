La recrue surprise du PSG, c'est Aymeric Laporte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a demandé un défenseur central pour cette saison, et a même donné le nom d'Aymeric Laporte pour aller chercher un joueur en forme, technique et un peu perdu en Arabie Saoudite.

La volonté du PSG de recruter un défenseur central s’est faite entendre tout récemment, devant les nombreux problèmes rencontrés par Luis Enrique à ce poste. Entre les blessures et les rendements insuffisants, le champion de France s’estime trop juste dans ce secteur de jeu, et ce n’est pas la rechute, pour un problème aux adducteurs, de Presnel Kimpembe, qui va faire changer d’opinion les dirigeants parisiens. C’est pourquoi le PSG a pour objectif de faire venir un défenseur central durant ce mois d’août, et une première piste a été évoquée par le média espagnol El Chiringuito. Et celle-ci est tout de même assez prestigieuse puisque le PSG s’intéresse à Aymeric Laporte.

Luis Enrique craque pour Aymeric Laporte

Le défenseur central français, naturalisé espagnol en voyant que Didier Deschamps ne misait pas sur lui, a pris une très belle revanche cet été en remportant l’Euro 2024 avec la Roja. Le joueur révélé à l’Athletic Bilbao avant de toucher les sommets avec Manchester City, évolue depuis un an à Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Il a réussi à ne pas perdre le rythme du haut niveau malgré ce passage dans un championnat inférieur, et a réellement brillé par sa qualité de relance en Allemagne au mois de juin. Surtout, Laporte n’a que 30 ans, et est donc loin d’être fini.

Uno de estos clubs europeos que está interesado es el PSG. El club francés quiere reforzar la posición de central izquierdo y Laporte es una petición expresa de Luis Enrique. https://t.co/ko9LvnVfb6 — Jose Alvarez Haya (@10JoseAlvarez) August 3, 2024

Autant de données qui ont éveillé l’intérêt du PSG, et Luis Enrique a fait savoir à ses dirigeants que ce profil correspondait à ses attentes. De quoi lancer les premières discussions, même s’il est rare de voir les joueurs partis en Arabie saoudite revenir sans un bel effort financier. En tout cas, il ne devrait pas être trop difficile de convaincre le Franco-Espagnol de revenir en Europe, lui qui avait laissé entendre que le championnat saoudien faisait tout de même très amateur à son goût, et que les promesses n’étaient pas toujours tenues. Un retour en Europe par la grande porte est donc une idée qui a du sens, surtout pour un joueur dont la qualité technique aiderait Luis Enrique à asseoir son jeu.