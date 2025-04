Le PSG champion « ‍sans corruption ‍», la sortie choc ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a décroché samedi son treizième titre de Champion de France de Ligue 1. Sur la chaîne L'Equipe, l'édito du journaliste vedette a été pour le moins piquant contre ceux qui dénigrent le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a mis fin au maigre suspense en Ligue 1 en venant à bout du SCO Angers samedi au Parc des Princes grâce à un but de Désiré Doué. Si les joueurs, le staff et les supporters du PSG ont fêté cela sans trop en faire, en raison du rendez-vous européen de la semaine prochaine, de nombreuses critiques acides sont tombées sur le club de la capitale. À commencer par Vincent Duluc, qui a souligné la toute puissance financière du PSG. Mais visiblement, son collègue de bureau, Giovanni Castaldi, était lui nettement plus enthousiaste face à la saison réalisée par Luis Enrique. En ouverture de L'Equipe du Soir, le journaliste de la chaîne sportive a livré un long édito dans lequel il a félicité le Paris Saint-Germain, mais fustigé ceux qui crachent sur le champion de France 2024-2025.

Giovanni Castaldi se lâche après le titre du PSG

Sans détour, le journaliste s'est lancé dans des propos bien musclés. « Le Paris Saint-Germain est champion de France, peut-être le plus beau de l’ère qatarie. Les pisse-froid parleront d’argent, de budget, tandis que les amoureux de foot féliciteront Luis Enrique pour son merveilleux travail. Faut-il le rappeler, puisque nous sommes dans une époque où tout va vite, tout s’efface en deux jours ou presque, pour beaucoup ce PSG était au mois d’août dernier le plus faible de l’ère qatarie. Comment remplacer le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, après les départs de Messi et Neymar. Impossible avec Ousmane Dembélé en faux neuf, avec des jeunes joueurs trop chers comme Bradley Barcola et Désiré Doué. On réclamait des stars et vite, il y avait de l’impatience partout. Mais certainement pas au PSG. Quelques mois plus tard, Dembélé est dans la discussion pour le Ballon d’Or, le Paris Saint-Germain pas invité pour les grandes soirées de Coupe d’Europe a éliminé la meilleure équipe d’Europe, Liverpool, à Anfield, Désiré Doué est devenu international français comme Bradley Barcola. C’est à mon sens le résultat du travail, et non de la corruption comme certains aiment à le déclarer. Au lieu de tirer sur le PSG qui tuerait l’intérêt du football français, peut-être que Lyon, Marseille et Monaco devraient se rappeler qu’il n’y a que six points face au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui quand on regarde le PSG, au stade ou devant la télé, on prend du plaisir, donc merci et bravo », a lancé Giovanni Castaldi en ouverture de L'Equipe du Soir. Les supporters du PSG apprécieront, ceux des autres clubs cités un peu moins.