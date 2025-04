PSG ‍: Donnarumma va gifler Emiliano Martinez

Dans : PSG.

La réception d’Aston Villa par le Paris Saint-Germain est aussi synonyme de déplacement d’Emiliano Martínez en France. L’occasion est bonne pour comparer Gianluigi Donnarumma et le sulfureux gardien argentin, deux portiers au même gabarit, mais au style bien différent.

Ce mercredi 9 avril au soir, le Paris Saint-Germain reçoit Aston Villa dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Si sur le papier, la formation de Luis Enrique part favorite, celle d’Unai Emery a de très bons arguments qui peuvent déséquilibrer la balance. Le duel entre les deux équipes sera aussi l’occasion de voir deux géants gardiens au style opposé s’affronter. D’un côté, le calme olympien de Gianluigi Donnarumma. De l’autre, l’extravagance et la folie d’Emiliano Martínez. Toutefois, pour Guillaume Warmuz, il n’y a absolument pas photo entre le niveau intrinsèque du gardien de but parisien et celui du champion du monde argentin.

Donnarumma meilleur que Dibu Martinez

« Si on prend les deux à leur meilleur niveau, il n’y a pas photo. Le vrai Donnarumma, c’est celui qui est élu meilleur joueur de l’Euro en 2021. Sauf que jouer à Paris, c’est difficile, et il a fallu attendre trois ans pour le voir faire un très grand match de Ligue des champions à Liverpool. Cette rencontre, c’est celle qui le réhabilite. Il est rentré dans la baston et fait le match qu’on attendait de lui. C’est peut-être un tournant (...) Si on doute de lui, c’est parce qu’il y a eu la faute au pied face au Real ou le but de Hummels contre Dortmund, où il ne sort pas, l’an dernier. Il y a des responsabilités partagées mais quand on est en pleine harmonie avec son équipe, ça n’arrive pas ! À Liverpool, il a été phénoménal. La question, maintenant, c’est de savoir si cette inconstance dans les grands matchs va s’arrêter », a déclaré Guillaume Warmuz au Parisien.

L’ancien gardien de but du RC Lens (1992-2003) met plutôt une pièce sur Gianluigi Donnarumma pour ce match dans le match face à Emiliano Martínez. Ces derniers ont en tout cas en commun l’expérience des très grands matchs, les deux ayant contribué d’une très grande manière aux sacres de leur équipe nationale.