PSG ‍: Kolo Muani et la Juve, c'est déjà fini

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Rapidement convaincus de tout faire pour conserver Randal Kolo Muani au club la saison prochaine, les dirigeants de la Juventus vont revoir leurs plans. Avec l’arrivée d’Igor Tudor, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain n’a plus la certitude d’avoir du temps de jeu.

Il n’aura pas fallu très longtemps pour que la Juventus change son fusil d’épaule concernant Randal Kolo Muani. En janvier dernier, l’attaquant tricolore quittait le Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt pour tenter de se relancer en Serie A sous les ordres de Thiago Motta. S’il est parvenu à prendre rapidement ses marques en inscrivant 5 buts lors de ses 3 premiers matchs, le natif de Bondy est ensuite entré dans le rang et n’a plus marqué une seule fois depuis le 7 février.

Avec le remplacement de Motta par Igor Tudor, la Juventus a voulu se donner un nouvel élan. L’ancien entraineur de l’OM a d’ailleurs tranché dans le vif en privilégiant Dušan Vlahović à l’attaquant du PSG. Sur le banc face au Genoa lors de la dernière rencontre de Serie A, il ne devrait pas non plus être titularisé pour le déplacement à la Roma. Son avenir, qui a pourtant été scellé pendant un temps, est plus que jamais remis en question.

Randal Kolo Muani, le flop de la Juve

Les trois premiers matchs de Randal Kolo Muani à la Juventus n’auront été que poudre aux yeux. Selon les informations de Calcio Mercato, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain est désormais considéré comme un poids financier par la direction du club turinois. En outre, si l’on pouvait croire jusqu’à présent que la Juve allait faire le nécessaire pour négocier un prolongement du prêt pour une saison supplémentaire, il n’en serait finalement rien. Le média italien affirme en effet que Randal Kolo Muani est aujourd’hui loin d’être certain de porter le maillot du club de la Vieille Dame la saison prochaine.

Cette situation n’arrange pas le Paris Saint-Germain qui se faisait une joie de voir son joueur retrouver des couleurs et, surtout, une cote sur le marché des transferts. Avec ce prêt finalement peu concluant, le récent champion de France va devoir s'asseoir sur son investissement initial en acceptant des offres au rabais.