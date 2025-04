Kolo Muani et la Juve c'est mort, Tottenham contacte le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vivra une nouvelle fois une intersaison mouvementée dans quelques semaines. Randal Kolo Muani ne devrait pas revenir jouer sous les ordres de Luis Enrique.

Randal Kolo Muani et le PSG ont décidé de se séparer l'hiver dernier. Le club de la capitale a en effet préféré faire partir l'attaquant international français, qui avait du mal à s'adapter au style de jeu de Luis Enrique. Kolo Muani est parti en prêt du côté de la Juventus. Il était l'un des souhaits de Thiago Motta. Mais voilà, Motta n'est désormais plus l'entraîneur de la Vieille Dame. L'avenir de l'ancien Nantais pourrait donc changer, alors que la Juventus était annoncée comme partante pour proposer un nouveau prêt (assorti d'une option d'achat) au PSG. Heureusement pour Randal Kolo Muani, il garde une très belle cote sur le marché des transferts et n'aura pas de mal à rebondir.

Kolo Muani, le PSG sera rapidement contacté

Selon les informations de Give Me Sport, Tottenham fait en effet de Kolo Muani une priorité pour l'été prochain. Les Spurs voudront faire oublier cette saison médiocre et relancer un nouveau cycle. Cela pourrait se faire sans Ange Postecoglou. Tottenham réfléchit actuellement à la meilleure offre à faire au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale voudra une promesse d'argent en cas de proposition de prêt. Le média rajoute que la confiance règne au sein du club londonien pour boucler un deal avec les champions de France mais aussi Kolo Muani. A noter qu'outre Tottenham, Chelsea est également intéressé par l'attaquant prêté à la Juve. Le joueur tricolore devra prendre la meilleure décision pour continuer sa carrière. En Italie, sa dynamique est quelque peu retombée mais il reste un joueur de grand talent et ayant une marge de progression importante. A noter qu'en cas de départ, le PSG veut récupérer au moins 60 millions d'euros pour Randal Kolo Muani.