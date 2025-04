Luis Enrique met un violent coup de pression au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La prolongation de Luis Campos tarde à se concrétiser au PSG et son départ semble au contraire de plus en plus probable. Un coup de théâtre que Luis Enrique ne voit pas du tout d’un bon oeil.

Malgré un bilan positif et une entente idéale avec Luis Enrique depuis près de deux ans maintenant, Luis Campos n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain avec le Paris Saint-Germain. RMC fait justement un point sur la situation contractuelle du conseiller sportif portugais et affirme que « plus les jours passent, moins il a de chances de prolonger au club ». Présent samedi au Parc des Princes pour le match du titre face à Angers, Luis Campos n’a pas envoyé de signaux négatifs. Ce n’était ni le lieu, ni le moment et pourtant, les négociations au sujet de sa prolongation n’avancent pas.

Luis Enrique ne veut pas continuer sans Luis Campos

« Certains assurent que les négociations se poursuivent, d'autres expliquent que le dirigeant passé par le LOSC se montre gourmand... D'après l'intéressé, ce n'est pourtant pas un problème lié à son salaire » affirme la radio, qui explique que si le PSG voulait se séparer de Luis Campos, il ne s’y prendrait pas autrement. Cette situation incertaine commence à tendre l’homme fort du club sur le plan sportif, à savoir Luis Enrique. Avant le match contre Angers, l’Espagnol s’est d’ailleurs montré très clair avec sa direction quant à sa volonté de voir Luis Campos prolonger.

« J'aimerais que Luis Campos continue au club. J'ai commencé avec lui, j'aimerais finir avec lui » a carrément lancé l’ex-entraîneur du Barça, mettant indirectement son avenir dans la balance. Les supporters du PSG sont sur la même ligne que leur entraîneur et ont exprimé ce week-end leur volonté de voir Luis Campos prolonger, alors que le bilan du Portugais sur les deux dernières années est excellent avec les signatures de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Willian Pacho et Joao Neves. Mais il y a visiblement un élément qui bloque pour l’instant Nasser Al-Khelaïfi pour conclure l’opération. Une chose est certaine, le coup de pression de Luis Enrique joue en la faveur de Luis Campos. Suffisamment pour débloquer la situation rapidement ? Ce sera de toute évidence un enjeu majeur de cette fin de saison parisienne.