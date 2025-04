PSG ‍: Donnarumma reçoit deux offres époustouflantes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma est un vrai problème au PSG. Cet été, il ne restera plus qu'un an de contrat au portier italien. Paris réfléchit toujours à le prolonger, mais deux clubs de Serie A se mêlent sérieusement du dossier.

Gianluigi Donnarumma n'en finit plus de donner des maux de tête à sa direction, même si ce mercredi, le club de la capitale attend le meilleur de son portier face au Aston Villa d'un certain Dibu Martinez. Si son niveau sportif n'est plus questionné, son contrat au PSG pose bien des questions. Le gardien italien possède un bail jusqu'en juin 2026. Cela ne lui fera plus qu'un an de contrat restant l'été prochain. C'est court et cela ne dérange pas le Transalpin. Aucun accord de prolongation n'est en vue entre la direction parisienne et son portier. Le spectre d'un départ libre est de plus en plus visible, d'autant que Donnarumma avait agi ainsi avec le Milan AC en 2021.

L'Inter et la Juve veulent acheter Donnarumma cet été

Le Paris Saint-Germain est sous pression, réfléchissant déjà à vendre son gardien au prochain mercato pour ne pas refaire la même erreur qu'avec Kylian Mbappé. Un contexte qui n'a pas échappé aux autres clubs comme l'Inter Milan et la Juventus Turin. Selon le compte X PSGInside-Actus, les deux cadors de Serie A veulent récupérer le gardien de la Squadra Azzura au plus vite, soit l'été prochain. Ils font notamment pression sur l'entourage du joueur pour le forcer à ne pas prolonger son contrat.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐃𝐨𝐧𝐧𝐚𝐫𝐮𝐦𝐦𝐚 𝐚𝐮 𝐜œ𝐮𝐫 𝐝’𝐮𝐧 𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐬 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐬



Alors que Gianluigi Donnarumma discute actuellement avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat, deux… pic.twitter.com/iMnxAIZwxP — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 8, 2025

De quoi leur permettre d'obtenir son transfert à prix réduit dans quelques semaines. Parfois critiqué à Paris pour ses lacunes dans le domaine aérien ou dans les relances au pied, Gianluigi Donnarumma n'en demeure pas moins un gardien de haut niveau en Europe. Il est également une star de la sélection italienne, jouissant d'une belle cote de popularité dans la Botte à part au Milan AC où son départ n'a jamais été digéré. Le PSG devra donc montrer toute sa confiance au portier avec une offre salariale très élevée, à moins qu'il ne veuille tourner la page pour miser sur un nouveau gardien comme le Lillois Lucas Chevalier.