PSG ‍: Les Rabiot insultés, la commission s’en fiche royalement

Par Eric Bethsy

A cause du comportement de ses supporters lors du Classique en mars dernier, le Paris Saint-Germain a écopé d’une fermeture partielle de tribune et d’une amende. Des sanctions insuffisantes pour Véronique Rabiot, victime des insultes au Parc des Princes, et à qui la commission de discipline a répondu.

Malgré la polémique, le Paris Saint-Germain s’en sort plutôt bien. Les insultes contre la famille Rabiot lors du Classique lui ont finalement valu la fermeture partielle de la tribune Auteuil contre Le Havre le 19 avril, ainsi qu’une amende de 20 000 euros. « C’est lamentable, scandaleux », a réagi Véronique Rabiot, qui s’attendait à des sanctions plus sévères. Et qui constate que les Parisiens ont pu fêter tranquillement le titre avec tout leur public ce samedi.

« Ce n’est pas notre sujet premier »

La mère et conseillère du Marseillais Adrien Rabiot cible évidemment la commission de discipline de la LFP dont le président Sébastien Deneux lui a répondu sur la chaîne L’Equipe. « Le principe essentiel qui guide les décisions, c'est celui de la proportionnalité, s’est justifié le dirigeant. J'entends bien l'émotion de madame Rabiot et c'est totalement normal. Cette banderole était inadmissible, nauséabonde et absolument dégueulasse. Mais ce n'est pas notre sujet premier. Notre sujet premier, c'est d'évaluer la responsabilité du PSG. »

« (…) Ce qui nous est apparu, c'est qu'avant le match, le PSG avait fait énormément d'efforts, avait fait énormément de communication, avait travaillé avec ses groupes de supporters pour qu'il y ait le moins d'incidents possibles, a rappelé Sébastien Deneux. (…) J'entends dire que le PSG le savait et qu'ils n'ont rien fait, mais ce n'est pas vrai. Les banderoles ne sont pas restées longtemps, elles sont restées une ou deux minutes. Si le PSG avait envie de se taper Rabiot et sa famille, je ne vois pas pourquoi ils ont tout fait pour que les banderoles n'apparaissent pas. »

D. Sévérac " 20.000€ d'amende et une tribune fermée pour PSG ce n'est pas assez ! "



S. Deneux " On a considéré que le PSG avait bien réagit avant et pendant le match"



« Je trouve dangereux et un peu facile de dire "c'est comme s'il n'y avait rien". Ce n'est pas vrai, il n'y a pas rien. La commission de discipline en prend pour son grade sur les sanctions collectives. Là on dit que c'est une petite sanction. Mais quand on ferme tout un stade ou toute une tribune, on a plein de gens qui viennent nous dire que c'est une sanction collective, que c'est un scandale absolu. Là on essaye d'aller sanctionner au plus près les plus responsables », a ajouté le président de la commission de discipline, qui dément aussi la thèse d’un timing favorable pour les festivités du PSG.