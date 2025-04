PSG ‍: L'Atlético trouve le remplaçant de Griezmann à Paris

Dans : PSG.

Antoine Griezmann prendra prochainement sa décision quant à son avenir à l'Atlético Madrid. Il se dit de plus en plus que le champion du monde 2018 pourrait décider de rallier la MLS.

Comme ses anciens coéquipiers de l'équipe de France Hugo Lloris et Olivier Giroud, Antoine Griezmann pourrait prochainement décider de rejoindre les Etats-Unis pour y terminer sa carrière. Le joueur français est plus que jamais concentré sur sa fin de saison avec l'Atlético Madrid mais son impact devient moindre avec le club espagnol. Ce dernier se prépare déjà à la possibilité qu'Antoine Griezmann décide de partir l'été prochain. Les Colchoneros ont quelques noms en tête pour venir remplacer l'ancien du Barça à court terme. Et la solution pourrait bien provenir du PSG...

Asensio de retour à Madrid l'été prochain ?

Selon les informations de Fichajes, l'Atlético Madrid adore en effet le profil de... Marco Asensio. Ce dernier brille en cette fin de saison avec Aston Villa, également séduit à l'idée de le garder au terme de son prêt. Mais un retour en Espagne en tant que joueur majeur pourrait séduire Asensio. Le PSG sera ouvert à une vente et espère récupérer 20 millions d'euros avec la cession de son joueur. Un prix que pourrait aisément aligner l'Atlético, qui plus est avec le départ d'un joueur au gros salaire comme Antoine Griezmann.

Marco Asensio a un exercice à finir avant d'en savoir plus sur son avenir. Mais une chose est sûre, il ne veut pas revenir jouer pour le Paris Saint-Germain. Dans quelques heures, il retrouvera son club en quart de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes. Nul doute qu'une belle performance de sa part fera grimper sa cote et portera par la même occasion préjudice au club de la capitale, qui ne lui fait plus confiance.